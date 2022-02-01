Dünyanın en değerli bankaları: Türkiye'den hangi bankalar listeye girdi?

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası Araştırması"na göre ICBC yine zirvede.

Dünyanın en değerli banka markası 75,1 milyar dolarla yine ICBC olurken Türkiye'den 8 banka da listede yer aldı.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2022 Araştırması" sonuçlandı. Çinli ICBC, 75 milyar 119 milyon dolarlık marka değeriyle bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

ICBC'yi 65 milyar 546 milyon dolarlık marka değeriyle China Construction Bank, 62 milyar 31 milyon dolarla Agricultural Bank of China, 49 milyar 553 milyon dolarla Bank of China takip etti.

Listede 5'inci sıraya 36 milyar 719 milyon dolarlık değerle Bank of America, 6'ncı sıraya 34 milyar 443 milyon dolarla Citi, 7'nci sıraya 30 milyar 148 milyon dolarla Chase, 8'inci sıraya 30 milyar 54 milyon dolarla Wells Fargo, 9'uncu sıraya 28 milyar 888 milyon dolarla JP Morgan, 10'uncu sıraya da 24 milyar 370 milyon dolarla China Merchants Bank yerleşti.

Çinli banka markaları 500 markanın toplam değerinin üçte birini oluşturdu

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Dünya bankacılığının son üç yıldan sonra ilk kez büyüme gösterdiğini belirten İlgüner, Çinli banka markalarının 500 markanın toplam değerinin üçte birini oluşturduğunu söyledi.

İlgüner, listede ilk 4 sırayı Çinli banka markalarının aldığına dikkati çekerek, en değerli banka markaları içinde ABD'li bankaların da önemli yer tuttuğunu bildirdi.

Listeye bu yıl 30 yeni bankanın dahil olduğunu ifade eden İlgüner, Vietnam'ın, en hızlı büyüyen banka markalarıyla dikkati çektiğini dile getirdi.

8 Türk bankasının toplam marka değeri 3,1 milyar dolar

İlgüner, listede 8 Türk bankasının da yer aldığı bilgisini vererek, "Büyük oranda iç pazara odaklı Türk banka markalarının, Türk lirasındaki negatif yönlü değişiklikler sonucu marka değerleri azaldı. Bankaların küresel birer aktör haline gelmesi gerekiyor." dedi.

Listede yer alan 8 Türk bankasının toplam marka değerinin 3,1 milyar dolar olduğunu vurgulayan İlgüner, şunları kaydetti:

"Türkiye, bankalar başta olmak üzere, hizmet ihracatında istenilen noktada değildir. Gıda, perakende, telekomünikasyon, akaryakıt gibi alanlarda küresel ölçekte faaliyet gösteren marka sayısının artması ülke dış ticaret dengesini olumlu yönde etkileyecektir."

Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2022 Araştırması'nın sonuçlarına göre ilk 20 banka ve marka değerleri (milyon dolar) şöyle sıralandı:



