Dünyanın en değerli markası değişti

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" araştırmasında Türk markaları ilk 500'e giremedi.

18.01.2023 10:04:320
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Dünyanın en değerli markası değişti

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2023" araştırması sonuçlandı. 

299,3 milyar dolar marka değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası olarak tespit edildi. Amazon, 2021'de 254,2 milyar, 2022'de de 350 milyar dolarla ikinci sırada yer almıştı. Amazon'u yaklaşık 297,5 milyar dolar marka değeriyle Apple, 281,4 milyar dolar değerle Google takip etti. Geçen yılki listede Apple ilk sırada yer alıyordu.

Söz konusu listede 191,6 milyar dolarla Microsoft 4'üncü, 113,8 milyar dolarla ABD'li perakende şirketi Walmart 5'inci, 99,7 milyar dolarla Güney Koreli teknoloji firması Samsung 6'ncı, 69,5 milyar dolarla Çinli banka ICBC 7'nci, 67,4 milyar dolarla ABD'li telekom şirketi Verizon 8'inci, 66,2 milyar dolarla Tesla 9'uncu, 65,7 milyar dolarla TikTok 10'uncu sırada yer buldu.

Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4,7 milyar dolar olarak kaydedilirken bu değere ulaşamadığı için Türk markaları bu yıl da sıralamaya giremedi.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 201'ini ABD'li firmalar oluştururken 71'inin Çin, 32'sinin Japon, 31'inin Fransız, 25'inin İngiliz, 24'ünün Alman olduğu görüldü.

Teknoloji en değerli endüstri

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, Çinli elektrikli otomobil markası BYD'nin yüzde 57, ABD'li petrol firması ConocoPhillips'in yüzde 56, Danimarkalı lojistik firması Maersk'in yüzde 53 ve ABD'li medya şirketi LinkedIn'in yüzde 49 ile en hızlı büyüyen markalar olduğunu söyledi.

Listede 48 markayla temsil edilen teknoloji firmalarının yüzde 6'lık değer kaybına rağmen 1,2 trilyon dolarla en değerli endüstri olmaya devam ettiği bilgisini veren İlgüner, "1 trilyon doları aşan marka değeriyle perakende ikinci en değerli iş kolu olmuştur. Bankacılık sektörü değer artışını sürdürmekte olup, listede 72 markayla temsil edilmektedir. Alphabet grubuna ait Google ve Youtube, 100 üzerinden 93 skorla en güçlü markalar olarak tespit edilmiştir" dedi.

Dünyanın en değerli 500 markası arasında ilk 20 şirket şöyle sıralandı:

2023 Sırası
Marka
Ülke
İş Kolu
Marka Değeri (Milyar Dolar)
1
Amazon
ABD
Perakende
299,3
2
Apple
ABD
Perakende
297,5
3
Google
ABD
Medya
281,4
4
Microsoft
ABD
Teknoloji
191,6
5
Walmart
ABD
Perakende
113,8
6
Samsung
G.Kore
Teknoloji
99,7
7
ICBC
Çin
Banka
69,5
8
Verizon
ABD
Telekom
67,4
9
Tesla
ABD
Otomobil
66,2
10
TikTok
Çin
Medya
65,7
11
Deutsche Telekom
Almanya
Telekom
62,9
12
China Construction Bank
Çin
Banka
62,7
13
Home Depot
ABD
Perakende
61,1
14
Facebook
ABD
Medya
59
15
State Grid
Çin
Genel Hizmet
58,8
16
Mercedes-Benz
Almanya
Otomobil
58,8
17
Agricultural Bank
Çin
Banka
57,7
18
Starbucks
ABD
Restoran
53,4
19
Toyota
Japonya
Otomobil
52,5
20
WeChat
Çin
Medya
50,2

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