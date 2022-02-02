Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte ilk 10

Pasaport sahipleri sıralamasının en üstünde yer alan Japonya ve Singapur vatandaşları teorik olarak 192 varış noktasına vizesiz seyahat edebiliyorlar.

Londra merkezli küresel vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı firması Henley & Partners’ın 2022 raporu, seyahat özgürlükleri söz konusu olduğunda kuzey ile küresel güney arasında büyüyen bir uçurum olduğunu söylüyor. Endeks’te dikkat çeken bir diğer gelişme de sıralamanın tutulduğu 2006 yılından beri birçok Asya ülkesinin üst sıralara tırmanması oldu.

Firmanın Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından sağlanan özel verilere dayanan Henley Pasaport Endeksi geçici kısıtlamaları hesaba katmıyor. Pasaport sahipleri sıralamasının en üstünde yer alan Japonya ve Singapur vatandaşları teorik olarak 192 varış noktasına vizesiz seyahat edebiliyorlar. Bu rakam pasaport endeksinin en altında yer alan ve önceden vize gerektirmeden sadece 26 ülkeye erişebilen Afgan vatandaşlarından 166 daha fazla destinasyon anlamına geliyor.

Listede Güney Kore ve Almanya ikinci sırada (190 ) ve Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya birlikte üçüncü sırada yer alıyor. (189).

AB ülkeleri yine üst sıralarda yer alırken, Fransa, Hollanda ve İsveç bir sıra yükselerek (188) Avusturya ve Danimarka’ya katıldı ve 4. sırada yer aldılar. İrlanda ve Portekiz beşinci sırada (187) yer alıyor.

6. sırada Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri (186) yer alıyor.

The Henley Passport Index’e göre 199 ülkelik listede Türkiye 2021 yılına göre 7 basamak yükselerek 50. sırada yer aldı.

Sıralamanın en son sırasını ise 111. basamaktaki Afganistan aldı. 2010’dan beri son sırada bulunan ülke vatandaşları sadece 26 ülkeye vizesiz kabul ediliyor. Sondan ikinci sırayı 28 ülke ile Irak, üçüncü sırayı ise 29 ülke ile Suriye aldı.

İLK 10’DA YER ALAN ÜLKELER

1. Japonya, Singapur (192 destinasyon)

2. Almanya, Güney Kore (190)

3. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İspanya (189)

4. Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç (188)

5. İrlanda, Portekiz (187)

6. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri (186)

7. Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta (185)

8. Polonya, Macaristan (183)

9. Litvanya, Slovakya (182)

10. Estonya, Letonya, Slovenya (181)

SON 10’DA YER ALAN ÜLKELER

104. Kuzey Kore (39 destinasyon)

105. Nepal ve Filistin (37)

106. Somali (34)

107. Yemen (33)

108. Pakistan (31)

109. Suriye (29)

110. Irak (28)

111. Afganistan (26)