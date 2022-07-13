Dünyanın en kalabalık ülkesi gelecek yıl değişebilir

Dünyanın en kalabalık ülkesi hangisi? sorusunun yanıtı uzun süredir belli: Çin... Ancak görünüşe göre 2023 yılında bu sorunun yanıtı değişiyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi gelecek yıl Çin olmayacak.

Birleşmiş Milletler, Dünya Nüfus Günü'nde Hindistan'ın gelecek yıl Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacağını öngören bir rapor yayınladı. BM rakamlarına göre Hindistan, gelecek yıl 1.4 milyar nüfusuyla Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacak. Ayrıca, dünya nüfusunun 2022 Kasım ortasına kadar sekiz milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Asya şu anda 4,7 milyar insan ile en kalabalık kıta ve dünya nüfusunun yüzde 61'ine sahip. Nüfusun yüzde 17'si Afrika'da (1,3 milyar), yüzde 10'u Avrupa'da (750 milyon), yüzde 8'i Latin Amerika'da ve Afrika'da yaşıyor. Geri kalan nüfusun dağılımı ise şöyle: Karayipler (650 milyon) ve kalan yüzde 5 Kuzey Amerika (370 milyon) ve Okyanusya'da (43 milyon).

BBC'nin haberine ise bu Kasım ayına kadar dünya 8 milyara ev sahipliği yapacak. Ancak nüfus artışı eskisi kadar hızlı değil. BM, 2080'lerde nüfusun yaklaşık 10,4 milyar ile zirveye ulaşacağını söylüyor, ancak bazı demograflar bunun daha da erken olabileceğine inanıyor.

Dünya nüfusu eşit olmayan bir şekilde genişliyor. Habere göre önümüzdeki 30 yılda göreceğimiz büyümenin yarısından fazlası sadece sekiz ülkede gerçekleşecek: Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya. Aynı zamanda, dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden bazıları nüfus düşüşünü zaten görüyor. Rapor, 61 ülkede nüfusun 2050 yılına kadar en az yüzde 1 oranında azalacağını söylüyor.

Dünyadaki en düşük doğurganlık oranlarından birine (kadın başına 1,15 çocuk) sahip olan Çin'in nüfusunun gelecek yıl azalmaya başlaması bekleniyor. Bu önceden düşünülenden çok daha erken. Bu durum ülkenin 2016 yılında tek çocuk politikasını terk etmesine ve çiftlere iki veya daha fazla çocuk sahibi olmaları için teşvikler getirmesine rağmen yaşanıyor.

Habere göre Hindistan'ın nüfusu artmaya devam ettikçe, dünyadaki en büyük nüfusa sahip ülke olarak Çin'i sollayacak. Şu an Hindistan'ın nüfusu yaklaşık 1 milyar 412 milyon, Çin'in nüfusu ise 1 milyar 426 milyon. Hindistan'ın nüfusunun 2050'ye kadar 1 milyar 668 milyona ulaşması bekleniyor; Çin'in nüfusunun da 1 milyar 317 milyona düşmesi tahmin ediliyor.