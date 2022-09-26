Dünyanın en pahalı dairesi olabilir: İşte istenen fiyat ve özellikleri

ABD’de Central Park Tower’daki 3 katlı çatı rezidans dünyanın en yüksekteki konutu. Ayrıca şu anda New York’taki satılık en büyük apartman dairesi. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor...

ABD’de Central Park Tower’daki 3 katlı çatı rezidans dünyanın en yüksekteki konutu. Şu an New York’ta satılık en büyük apartman dairesi. Manhattan’daki dairenin fiyatı ise dudak uçuklatıyor ve satılırsa fiyat rekoru kıracak.

Daire 23 oda, 7 yatak odası, 8 banyo, 3 tuvaletin yanı sıra 2 mutfak ve bir balo salonuna, 10 metre yüksekliğinde tavanlara sahip. Dairenin büyüklüğü 1625 metrekareden fazla. Listelendiği fiyatla satılırsa, bu apartman dairesi New York’ta şimdiye kadar satılan en pahalılardan olacak. 129-131. katları kapsayan tripleks daire için talep edilen fiyat 250 milyon dolar.

Çatı katının birinci katında bulunan birçok lüks alan arasında bir gözlemevi, kütüphane, medya odası ve servis mutfağı yer alıyor.

Konuklar, yatak odalarının ve dinlenme odasının bulunduğu ikinci kata döner merdiven veya özel asansörle çıkabilir. Birincil yatak odası da ikinci katta. Aynı zamanda bir oturma odası, iki giyinme odası ve banyo bulunuyor.

Üçüncü katın üstünde, aynı zamanda dünyanın en yüksek terası olarak kabul edilen Central Park’a bakan terasa doğrudan erişimi olan özel balo salonu bulunuyor. Üst katta mutfa, vestiyer, özel çalışma odası ve iki tuvalet de yer alıyor.

Çatı katını satan emlak şirketi Serhant’tan Ryan Serhant, “15 yıldır gayrimenkul satıyorum ve New York, Florida’daki en pahalı gayrimenkullerden bazılarını sattım. Hiç bu daire gibi bir şey görmedim” diyor.

CNBC’ye göre Manhattan’daki lüks konut satışları son aylarda önemli ölçüde yavaşladı. Miller Samuel ve Douglas Elliman’ın bir raporuna göre, 5 milyon dolar veya daha fazla fiyata sahip mülkler için imzalanan sözleşmelerin sayısı, Ağustos ayında bir yıl öncesine göre neredeyse yarı yarıya düştü.

Miller Samuel’e göre, yıl boyunca 10 milyon dolar veya daha fazla fiyatlı daire satışları %38 düştü. Manhattan’da şimdiye kadarki en pahalı satış, yeni Aman New York apartmanının 74 milyon dolarlık çatı katı oldu.

Bazı brokerlar, Central Park Tower çatı katı için talep edilen 250 milyon dolarlık fiyatın gerçekçi olmadığını söylüyor. Manhattan’da lüks konut komisyoncusu Donna Olshan, “Bunu bir fantezi fiyat olarak görüyorum” dedi.

Ancak Serhant, 220 Central Park South’ta bir çatı katının 190 milyon dolara satıldığı göz önüne alındığında, fiyatın uygun olduğu görüşünde.

CNBC’ye yaptığı açıklamada “Çılgınca geldiğini biliyorum. Ama birçok olanaklara sahip çok, çok büyük bir daire” diyor.

ALICILARIN MAHREMİYETİ İÇİN FAZLA GÖRÜNTÜLENMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Central Park Tower, Extell Development tarafından inşa edildi. Extell ve Serhant, müstakbel alıcıların mahremiyetini korumak için, mobilyasız dairenin görüntülenmesini birkaç seçilmiş alanla sınırlandırıyor.

Daire Manhattan’ın 1.460 fit üzerinde yükselen cam çerçeveli bir platform olan dünyanın en yüksek terasına sahip. Ayrıca açık havuz, kapalı tuzlu su havuzu, spa, özel bahçe, oyun odası, konferans salonu, fitness merkezi, squash kortu, gösterim odası, Michelin’li özel restoran dahil olmak üzere zengin bir bina kompleksi olanakları listesine sahip.

Serhant, apartmanın en büyük olanaklarının 360 derecelik manzaraları olduğunu söylüyor. Ona göre borsa düşüşlerinden ve durgunluk korkularından daha az etkilenen ultra zenginlerden güçlü bir ilgi var.

BİR MİLYARDER ARADI, “DÜNYANIN EN İYİ DAİRESİ Mİ?” DİYE SORDU

Serhant, “Bu dairenin alıcısı varlıklarını çeşitlendirmek isteyen biri. Muhtemelen pahalı sanat eserlerine, muhtemelen pahalı bir araba koleksiyonuna ve başka şeylere sahip olan ve en iyinin en iyisini isteyen biri.”

Serhant, bir milyarderin bu hafta sadece daireyi görmek için uçtuğunu söyledi: “Birkaç gün önce piyasaya çıktığını görünce ulaştılar ve ‘Dünyanın en iyi dairesi burası mı?’ dediler. ‘Evet’ dedim, ‘Görmek için uçacağım’ dediler.”



