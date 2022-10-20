Dünyanın en zengin ikinci insanından ‘ekonomik fırtına’ uyarısı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Goldman Sachs CEO’sunun resesyon uyarılarını paylaşarak ‘ekonomik fırtına’ uyarısında bulundu.

20.10.2022 16:04:200
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Dünyanın en zengin ikinci insanından ‘ekonomik fırtına’ uyarısı

Dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos, Goldman Sachs CEO’su David Solomon’un ekonomik belirsizlikler nedeniyle temkinli olunması gerektiğini söylediği bir videoyu sosyal medyadan paylaşarak, ekonomide zorlu zamanların yaklaştığına dair uyarıda bulundu.

Bezos, “Evet, ekonomideki olasılıklar, gemiyi fırtınaya hazırlamamız gerektiğini söylüyor” dedi.

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, açıklamasında ABD’de resesyon yaşama ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ederek, “Hem kurumsal liderlerin hem de yatırımcıların artan ekonomik risklere hazırlıklı olması gerekiyor” uyarısında bulunmuştu.

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