Dünyanın en zengin ikinci ismi takip edilmemek için özel jetini sattı

Dünyanın en zengin ikinci ismi ve 133 milyar dolarlık servetin sahibi Bernard Arnault, özel jetini sattığını açıkladı.

Louis Vuitton gibi pahalı markaları bünyesinde barındıran LVMH’nin CEO’su ve dünyanın en zengin ikinci ismi Bernard Arnault, takip edilememek için özel jetini sattığını ve artık kiralık uçak kullandığını duyurdu.

Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin ikinci ismi ve 133 milyar dolarlık servetin sahibi Bernard Arnault, özel jetini sattığını açıkladı.

Bir süredir uçağı kayıtlarda fark edilmeyen Arnault, yaptığı açıklamada bir uçağı olduğunu ve bunu sattığını, artık kiralık uçak kullandığını ve böylelikle takipten kurtulduğunu söyledi.

Arnault, ayrıca özel jetleri ‘sadece iş için kullandığını’ kaydetti.

Milyarderlerin özel jetleriyle sık seyahat etmeleri, daha önce çok kez eleştiri konusu olmuştu.

Bir araştırmada, Fransa’daki milyardelerin özel uçaklarının sadece eylül ayında 48 saatin üzerinde uçuşlarla atmosfere 203 ton karbondioksit saldığı belirtilmişti.

Özel jetler, bu yüzden uzun bir süredir iklim aktivistlerinin hedefinde yer alıyor.