Dünyanın en zengin kadını

Forbes’in Dünya Milyarderleri listesine göre üst üste ikinci yılda da dünyanın en zengin kadını L’Oréal’in varisi Fransız Françoise Bettencourt Meyers.

7.04.2022 09:12:000
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Dünyanın en zengin kadını

Serveti tahmini 74,8 milyar dolar değerinde olan L’Oréal’in varisi Fransız Françoise Bettencourt Meyers, bir yıl öncesine göre tahminen 1,2 milyar dolar daha zengin ve bu rakam onu dünyanın en zengin on dördüncü kişisi yapıyor.

68 yaşındaki Fransız vatandaşı Meyers, kimyager dedesi Eugène Paul Louis Schueller’in 1909’da kurduğu dünyanın en büyük kozmetik ve güzellik şirketi L’Oréal’in yönetim kurulu başkan yardımcısı. Forbes’un haberine göre Bettencourt Meyers ve ailesi, L’Oréal’in hisselerinin yaklaşık %33’üne sahip.

1997’den beri şirketin yönetim kurulu üyesi.

 İki oğlu Jean-Victor Meyers ve Nicolas Meyers de yönetim kurulunda yer alıyor. Dünyanın en büyük güzellik üreticisi olarak L’Oréal, 35’ten fazla kozmetik, cilt bakımı ve kişisel bakım markasına sahip.

100 yıllık şirket, teknoloji ve satın almalar yoluyla yenilikçi yüzünü korumaya devam etti. Yakın zamanda insanların hassas koku seçimleri yapmasına yardımcı olmak için bir kulaklık çıkardı. Trendlerden uzak kalmamak için bağımsız markalar satın almaya ve stratejik ittifaklar kurmaya devam ediyor. L’Oréal’in şirketler grubu dünya çapında 85.000 kişiyi istihdam ediyor.

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