Dünyanın en zenginleri sıralaması nasıl değişti? İşte en zengin 10 isim

Dünyanın en zengin ismi değişti… Jeff Bezos’u geride bırakan Elon Musk, ilk sırada yer aldı. Elon Musk, Tesla hissesindeki artış sayesinde 200 milyar dolar barajını aşan 3. isim oldu.

Forbes listesine göre dünyanın en zengin ismi değişti… Jeff Bezos’u geride bırakan Elon Musk, sıralamada ilk sırada yer alıyor. Pazartesi günü Elon Musk, Tesla hissesindeki artış sayesinde 200 milyar dolar barajını aşan 3. isim oldu.

Zirvede Elon Musk’ı, Ağustos 2020’de ilk kez 200 milyar dolara ulaşan Amazon kurucusu ve uzay konusundaki rakibi Jeff Bezos ve geçen ay kısa bir süre için bu rakama ulaşan Bernard Arnault takip ediyor.

Musk’ın yükselişinde Tesla hisselerindeki yükseliş trendi etkili oldu. Musk’ın serveti Pazartesi günü 3.8 milyar dolar artarak 203.4 milyar doları gördü. Pazartesi günü Amazon hisselerindeki %0,6’lık düşüş ise Bezos’u geriletti.

Musk, ilk kez kısa bir süreliğine dünyanın en zengin iş insanı olduğu Ocak ayından daha da zengin. Çünkü Musk bu kez 200 milyar dolar barajını geçti.

İşte dünyanın en zengin 10 ismi

1. sırada Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk (50) yer alıyor: 200.3 milyar dolar

2. sırada ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos (57) yer alıyor:193.1 milyar dolar

3. sırada Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault (72) ve ailesi yer aldı: 174 milyar dolar

4. sırada Microsoft’un kurucusu Bill Gates var (65): 129.3 milyar dolar

5. sırada Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg var (37): 121.8 milyar dolar

6. sırada Oracle kurucusu Larry Ellison (76) yer alıyor: 118. milyar dolar

7. sırada Google’ın kurucularından Larry Page (48) yer alıyor: 116.5 milyar dolar

8. sırada Google kurucularından Sergey Brin (47) yer alıyor: 112.3 milyar dolar

9. sırada Berkshire Hathaway’in sahibi, yatırımcı Warren Buffet (90) yer alıyor: 100.5 milyar dolar

10. sırada Petrokimya firması Reliance Industries sahibi Mukesh Ambani (64) yer alıyor: 97.8 milyar dolar