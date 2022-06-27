Durgunluk endişesiyle emtia piyasasındaki satışlar derinleşti

Buğday 9,3425 dolarla 3,5 ayın, mısır 6,4550 dolarla 4 ayın, soya fasulyesi 13,9925 dolarla 5 ayın, pamuk 97,33 dolarla 9 ayın ve şeker 18,15 dolarla 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Küresel ekonomiye yönelik artan durgunluk endişesiyle talebin azalacağına ilişkin öngörüler, geçen hafta emtia piyasasında satışların derinleşmesine yol açtı.

Özellikle ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik kaygılar piyasalarda öne çıkıyor. Emtia piyasası da söz konusu kaygılardan yoğun şekilde etkileniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin devam eden "şahin" açıklamalarının hala agresif bir tonda olması, Banka'nın gelecek dönem atacağı adımların ülke ekonomisini resesyona sokabileceği endişesini güçlendirirken, piyasalardaki satış dalgasını da derinleştirdi.

Analistler, parasal sıkılaşmanın resesyon olasılığını güçlendirdiğini, bunun da ekonomik aktivitede durgunluğa yol açacağı endişeleriyle emtia piyasasındaki talebi olumsuz etkilediğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın resesyon riskini kabul etmesiyle emtia piyasasındaki sert hareketler devam etti. Çin'de düşüş gösteren gayrimenkul piyasası ve ülkenin Kovid-19 önlemleri de emtia piyasasındaki düşüşleri tetikliyor.

Geçen hafta altın yüzde 0,7, platin yüzde 2,7 ve gümüş yüzde 2,4 değer kaybetti.

Parasal sıkılaşmanın ekonomik aktivitede durgunluğa yol açacağı beklentileri baz metal piyasalarında düşüşe yol açtı.

Geçen hafta 3,7533 dolarla Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gören bakırın libresi haftayı yüzde 6,7 kayıpla tamamladı. Analistler, bakırın küresel ekonomik aktivitede ve özellikle sanayi üretiminde baz alınan referans emtia olduğunu belirterek, jeopolitik risklerin yanında resesyona ilişkin endişelerin artmasıyla bakıra olan talepte kayda değer düşüşler görüldüğünü ifade etti.

Geçen hafta alüminyum yüzde 2, nikel yüzde 10,8 ve kurşun yüzde 7,2 azalış kaydetti.

Analistler, bakır ve demir gibi üretimde önemli yer tutan metallerin bir süredir düşüş eğiliminde hareket etmesinin de dünya genelinde çarkların yavaşladığına işaret ettiğini vurguladı.

Kömüre talep artınca doğal gaz fiyatlarında sert düşüşler görüldü

Geçen hafta Brent petrolde yüzde 2,4 azalış oldu. New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz da haftayı yüzde 11,1 kayıpla tamamladı.

Küresel çapta kömüre olan talebin artmasıyla doğal gaz fiyatları geçen hafta düştü.

Küresel ekonomik büyümeye ilişkin belirsizlikler ve Çin'de Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin tamamen kalkmamış olması petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatların yükselişini baskılamaya devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için Kongre ve eyaletleri vergi muafiyeti yapmaya davet ederken, petrol şirketlerine de daha çok petrol rafine etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Uzmanlar, Biden'ın bu hamlesinin her ne kadar tüketicilerin cebine katkıda bulunmayı amaçlasa da aynı zamanda talebi artırarak fiyatları yükseltebileceği uyarısında da bulunuyor.

Tarım emtialarında sert düşüşler görüldü

Geçen hafta tarım emtialarında sert düşüşler görüldü. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday 9,3425 dolarla 3,5 ayın, mısır 6,4550 dolarla 4 ayın, soya fasulyesi 13,9925 dolarla 5 ayın, New Yort Ticaret Borsası'nda işlem gören ekim vadeli pamuk 97,33 dolarla 9 ayın, ICE piyasasında da şeker 18,15 dolarla 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Böylece buğday haftayı yüzde 10,5, mısır yüzde 7,9, soya fasulyesi yüzde 7,4, pamuk yüzde 17,3 ve şeker yüzde 2 düşüşle tamamladı.

ABD ve Avrupa'da buğday hasadının beklentilerden hızlı ilerlemesi, fiyatlarda değer kaybına neden oldu. Ayrıca, Ukrayna buğdayı için ihracat koridoru oluşacağı haberleri de etkili oluyor.

Rusya merkezli tarım danışmanlığı Sovecon, Rusya'nın 2022 buğday rekoltesi için tahminini 0,6 milyon ton artırarak 89,2 milyon tonluk rekor seviyeye çıkardığını açıkladı.

Analistler, emtia grubunda merkez bankalarının "şahin" politikalarından en fazla etkilenen ürünlerden bir tanesinin pamuk olduğuna işaret ederek, pamuğun da bakır gibi küresel ekonomik aktivitede referans kabul edilen emtialardan bir tanesi olduğunu vurguladı.

Fed'in faiz artırımı ile beraber ekonomik büyümede yavaşlama endişeleri artırıyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Fed'in faiz artırımı ile beraber ekonomik büyümede yavaşlama endişelerinin arttığını ifade etti. Ergezen, ABD ve Avrupa'da buğday hasadının beklentilerden hızlı ilerlemesinin kısa vadeli arz beklentilerini artırdığını belirtti.

Mısırdaki düşüşe değinen Ergezen, "Haftanın son gününde tepki alımları olsa da hafta boyunca satış baskısının etkili olduğunu gördük. Özellikle yeni açıklanan üretim tahminlerinde artış olması, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin beklenildiği kadar kötü olmadığı algısı oluşturdu. Hem üretim tahminlerinde hem de stok tahminlerinde artış vardı" diye konuştu.

Ergezen, pamuğun haftayı sert düşüşle tamamladığını belirterek, Fed'in faiz artırımıyla ekonomik büyümeye yönelik endişelerin pamuk piyasasında satışların artmasına yol açtığını söyledi.