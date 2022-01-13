Düzce Dedeman Oteli için imzalar atıldı

Şehrin ilk markalı oteli olacak Park Dedeman Düzce, 300 milyon TL yatırım ile hayata geçecek. Otel, hem iş ve gezi amaçlı seyahat edenlerin hem de bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak.

Turizm sektörünün köklü markalarından Dedeman Hotels & Resorts International, yeni yatırımlarla sektörün gelişiminde rol üstlenmeye devam ediyor. Düzce’nin gelişimine katkı sunan ve bu güne kadar Düzce’de yaptığı projelerle 5 binden fazla aileyi ev sahibi yapan Algün İnşaat birliği ile Park Dedeman Düzce'yi hayata geçiriyor.

Düzce'nin ilk ve tek 5 yıldızlı oteli olacak

İmza töreni, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ve Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün ev sahipliğinde 12 Ocak 2022 tarihinde Dedeman İstanbul’da gerçekleştirildi. Törene, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de katıldı.

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, 55 yıldır gerçekleştirdikleri yatırımlar ile ekonomik değer ve istihdam yaratmayı hedeflediklerini belirterek; “Türkiye’de saklı kalmış turizm değerlerini açığa çıkarma, bu değerleri ülke ekonomisine kazandırma ve tanıtma misyonumuzu Park Dedeman Düzce ile bir kez daha gerçekleştirecek olmanın heyecanını ve memnuniyetini yaşıyoruz. Türkiye’nin ilk uluslararası otel zinciri olarak hali hazırda 18 otelimiz, 2800 oda, 5700 yatak kapasitesi ve 1000’i aşkın çalışanımızla, bulunduğumuz her bölgede turizmin gelişmesine destek olduk. Sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimi, yetişmiş ve başarılı kadromuz, sürdürülebilir stratejimiz ile tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde de uzun vadeli hedeflerimizde bir değişiklik yapmadan büyümeye devam etmenin gurur ve mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.

Park Dedeman ile büyüme hamlesine devam ettiklerini belirten Banu Dedeman, “Yakın gelecekte markamızı Ankara, Edirne, Mardin, Kocaeli, Malatya, Ordu ve Çorum gibi Anadolu’nun farklı şehirleriyle buluşturmayı arzu ediyoruz. Bunun yanı sıra resort ve mevcut markalarımızla, sadece yurt içinde değil, başta Balkanlar olmak üzere yurt dışında da farklı kıta ve ülkelerde büyümeyi hedefliyoruz” diyerek önümüzdeki dönemler için markanın planlarını aktardı.

Düzce’nin ilk markalı oteli 2024’te kapılarını açacak

Hem iş ve gezi amaçlı seyahat edenlerin hem de bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak olan Park Dedeman Düzce’nin ilin ilk ve tek markalı oteli olacağını vurgulayan Dedeman, yeni otelle ilgili şu bilgileri verdi: “Düzce merkezde yer alan, içinde ofisler, rezidans ve alışveriş merkezi bulunan komplekste yer alacak olan Park Dedeman Düzce; konaklamanın yanında, toplantı salonları, SPA ve spor merkezi ile şehirde büyük bir farklılık yaratacak. Misafirlerini 2024 yılında ağırlamaya başlayacak olan Park Dedeman Düzce’nin şehrin tarihini, coğrafi konumunu ve özellikle mutfak kültüründen gelen değerlerini tanıtmasını, kültür ve gastronomi turizmi açısından önemini ortaya çıkarmasını hedefliyoruz.”

Dedeman’ın 2025 yılı hedefleri

Dedeman Hotels & Resorts International’ın 2025 yılını hedeflerini paylaşan Banu Dedeman; otel bazında büyüme oranını yüzde 10’dan fazla arttırmayı, oda sayısı bazında büyümeyi yüzde 25’e taşımayı, yönetilen ciroyu 2 katına çıkarmayı ve çalışan sayısını ise yüzde 35 yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Düzce gibi turizm açısından büyük potansiyel taşıyan kentleri birer cazibe merkezi haline getirmek için yatırımcılarla bir araya gelip işletme ve franchise modeli ile büyüme grafiğini sürdüreceklerini paylaşan Dedeman, bu yaklaşımla gelen tüm talepleri de değerlendirdiklerini belirtti.

Algün’den 300 milyon TL’lik yatırım

Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün ise Düzce için bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Sanayi ve ticaret alanında her gün daha da gelişen Düzce’miz; sahip olduğu turizm potansiyeli ile de parlamaya hazır bir yıldız konumdadır. Bu değerleri tanıtmak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla, Düzcemizin merkezinde 35 bin m² alan üzerinde kurduğumuz, bölgemizin en büyük otelini; AVM, rezidans ve ofislerinden oluşan karma yaşam projemiz Algün Center’da 300 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçireceğiz. Toplam 8 süit, 130 oda, kongre, toplantı ve balo salonları ile spor merkezi, kapalı yüzme havuzu, spa ve fitness bölümünden oluşan ilimizin ilk ve tek beş yıldızlı marka otelini yapmaya karar verdik. Doğasıyla, tarihiyle yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Düzce’nin bu yatırımla turizmde hak ettiği yeri alarak, ülkemizde ilk tercih edilen destinasyonlarından biri olacağına inanıyorum” dedi.

İki metropol şehrinin kavşak noktası

İki metropol şehir olan İstanbul ve Ankara’nın kavşak noktasında bulunan Düzce’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle son derece dikkat çekici bir durak olduğunu ifade eden Algün, “Mavi ile yeşilin birleştiği Düzcemiz; Karadeniz’e açılan kilometrelerce sahili, zümrüt ormanları, yaylaları, gölleri ve mağaralarıyla birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yaparken, tarihi zenginlikleri ile de Karadeniz’in Efes’i konumundadır. Batı Karadeniz’in ilk ve tek antik kenti olan Düzce, son dönemde yapılan kazı çalışmalarıyla da arkeolojik kent sıfatını kazanmış ve bu durum tescillenmiştir” dedi.

Çeyrek asırlık geçmişe sahip Algün’ün gerçekleştirdiği projelerle Düzce’nin gelişimine ve modern bir kent olmasına katkıda bulunduklarını ifade eden Cihat Algün, Düzce’ye inanan, Düzce sevdalısı bir iş insanı olarak şehre, Dedeman markasını kazandırmaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

“Bu yatırım şehrimizde büyük bir ışık olduğunu gösterir”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ise “Bu yatırım beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Park Dedeman Düzce yatırımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yatırımın Düzce’de yapılıyor olması şehrimizde büyük bir ışık olduğunu gösterir. Bundan sonraki turizm yatırımları için de çok iyi bir referans kaynağı olacaktır. Düzce’de önemli genç ve dinamik insan kaynağımız var. Akçakoca’da Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu ile Gölyaka’da Aşçılık Yüksekokulu’nun bulunması bizim için büyük bir avantaj” diye konuştu.

“Düzce için bir hayal gerçekleşiyor”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bu proje ile Düzce için bir hayalin gerçekleştiğini belirterek, “Ankara-İstanbul hattında otel ve dinlenme tesisleri bir tarafta Sapanca’da, diğer tarafta ise Bolu’da sona eriyordu. Bu iki bölge arası bugüne kadar çok bakirdi. Bu eksikliği giderecek olan Park Dedeman Düzce’nin, şehrimizin kalkınmasında önemli bir sıçrama yaratacağını düşünüyorum. Cihat Algün ve Banu Dedeman’a bu hayalimizi gerçekleştirdikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Düzce’yi iki bölümde düşünürsek, güneyinde yayla ve şelaleler, kuzeyinde ise tarih ve deniz var. Türkiye’nin kuzeyindeki tek antik tiyatronun kazıları bizim imkânlarımızla gerçekleşiyor. Şu anda yüzde 70’i tamamlanmış durumda. Kazı çalışmasının bitirilmesinin ardından antik tiyatroyu restore ederek, turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Hem yeni yapılacak ilk 5 yıldızlı marka otelimiz hem antik tiyatromuz hem de doğal güzelliklerimizin Düzce’yi daha ileriye taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Kültür ve doğa turizmi için ideal durak

Bir kompleks içinde yer alacak olan Park Dedeman Düzce, 130 adet standart ve 8 adet süit odada misafirlerini ağırlayacak. Yaklaşık 500 kişilik balo salonu; etkinlikler, nişan, düğün, kına gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Tesiste; yüzme havuzu, SPA ve fitness bölümlerinin yanı sıra restoranlar ve teras alanları da yer alacak.

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Düzce sahip olduğu 28 kilometrelik sahili ve yüz ölçümünün %50’sini oluşturan ormanlarıyla hem kültür hem de doğa turizminin önemli bir durağı olacak.