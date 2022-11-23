Düzce'de 1 can kaybı

Düzce’de deprem sırasında evden çıkarken düşen bir kişi, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. 50’ye yakın yaralı olduğu bildirildi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de, 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.9; Kandilli Rasathanesi 6 ve merkez üssü Düzce (Sarıdere-Gölyaka) olarak duyurdu. Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem sığ bir deprem olduğu İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Bolu, Eskişehir, Kütahya gibi çok sayıda ilden de hissedildi. Düzce’de deprem sırasında evden çıkarken düşen bir kişi yaşamını yitirdi. 50’ye yakın yaralı olduğu bildirildi.

SON DURUM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04.08’de meydana gelen depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 96 artçı deprem yaşandığını bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Düzce ilinde bazı bölgelerde kontrol amaçlı olarak elektrik kesintisi yapılmaktadır. Bölgeye 10 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. AFAD Lojistik deposundan 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 480 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.”

Düzce’de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi

Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı.

Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce’nin Gölyaka ilçesinde hasar tespiti yapılacağını bildirdi.

Soylu, deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Okullardaki genel durumun tespiti için tarama yapılacağını belirten Soylu, “Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33’ü taburcu olmuş. Köylerden çok büyük hasar bilgisi almadık.” bilgisini paylaştı.

Hasar tespitine ilişkin soru üzerine Soylu, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la görüşme yaptığını dile getirdi.

Bakan Soylu, “8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacak. Gerekli ekipler gönderildi. Valiliğin koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim

Düzce Adliyesi’nde hasar oluştu

Öte yandan, artçı sarsıntıların devam ettiği kentte bir iş yeri yıkıldı, bazı iş yerleri ile aralarında Düzce Adliyesi’nin de olduğu 7-8 binada hasar meydana geldi. Sarsıntının şiddetiyle bazı evler ve marketlerdeki eşyaların yere düştüğü görüldü.

Geniş bir alanda hissedildi

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Düzce’de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi’nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde panikle dışarı çıkan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Saat 04.08’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından panik yaşayan Düzce’deki vatandaşlar sokaklara çıktı.

Battaniyelere sarılan vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

Depremin merkez üssü Gölyaka’da da sokaklarda hareketlilik hakim oldu.

Zaman zaman meydana gelen artçılar nedeniyle evlerinde durmaya çekinen vatandaşlar, Gölyaka Belediyesi önündeki Sosyal Tesisler’de ve parklarda toplandı.