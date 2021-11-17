Düzce’de 5 büyüklüğünde deprem oldu

Bugün saat 15.40’de Düzce merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.02 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre bugün saat 15.40’de Düzce merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.02 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Düzce’nin yanı sıra İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkezi Düzce Çilimli, büyüklüğü ise 5.2 olarak ölçüldü.

Düzce Valisi yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi.