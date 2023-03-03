E-Devlet EYT başvuru ekranı: Adım adım EYT başvurusu nasıl yapılır?

EYT başvuruları için e-Devlet'te de düzenleme yapıldı. Peki, e-Devlet üzerinden EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım EYT başvurusu...

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede en hızlı ve kolay başvuru yolu e-Devlet Kapısı olacak. Peki, EYT başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet EYT başvurusu

SGK'nın twitter hesabından paylaşılan mesajda "Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarımıza HAYIRLI OLSUN Başvurularınızı e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz" denildi.

E-devlet EYT başvuru ekranı için tıklayın

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeyle emeklilik hakkını kazanan vatandaşların başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilmeleri için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Üstteki linkten e-Devlet EYT Başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

Adım adım EYT başvurusu nasıl yapılır?

Peki, EYT başvuru işlemleri nasıl yapılacak? Kriterlere uyan kişiler istedikleri zaman başvurularını e-Devlet Kapısı’nda yer alan "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden gerçekleştirebilecek.

Hak sahipleri, e-Devlet Kapısı’nda yer alan arama çubuğuna EYT, gelir, aylık, ödenek veya emekli kelimelerinden birini yazarak da yukarıda linkini paylaştığımız hizmete erişebilecek.

Ayrıca e-Devlet Kapısı ana sayfasında yer alan 4/A ve 4/B emeklilik başvuruları duyurusu üzerinden de dijital hizmete erişim sağlamak mümkün.

"Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" başlıklı dijital hizmete erişim sağlandıktan sonra açılan ekranda "Yeni Başvuru" butonu tıklanıp, tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı"nın seçilmesi gerekiyor.

Sonrasında dijital hizmette sigortalı türü olarak SSK kapsamında aylık talep edeceklerin "4A SSK", Bağkur kapsamına girenlerin ise "4B Bağkur" seçeneğini işaretlemesi ve "Başvur" butonuna tıklaması gerekiyor.

Devamında maaş ödemesinin yapılacağı banka ve şube bilgisi ile e-posta, cep telefonu numarası, adres bilgisini içeren iletişim bilgilerinin doldurulması gerekiyor.

"Aylık alıyor mu?" sorusuna "Evet" veya "Hayır" yanıtı verildikten sonra son aşamaya geçilecek. Son aşamada "Başvur" butonuna basılarak başvuru tamamlanmış olacak.