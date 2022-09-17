e-Devlet’ten sosyal konut başvurularında ‘sınırlama’ kalkıyor

Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden kademeli olarak alınan başvurular, 19 Eylül’den itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılabilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişimi engellememesi için kademeli olarak alınan başvurular, 19 Eylül’den itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek “İlk Evim, İlk İş Yerim” sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül’de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.

Başvurular ayrıca projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapılmaya devam ediyor.

Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi “6” olanlar bugün, “8” olanlar ise pazar günü başvuru yapabilecek.

19 Eylül pazartesiden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.