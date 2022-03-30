E-Ticaret devleri Antalya’da buluştu

Türkiye’de e-ticaret ekosisteminin bir araya geldiği en büyük buluşma olan World Ecom Etkinliği Antalya’da başladı. Zirve, 35 ülkeden 1500 kişiyi bir araya getirdi.

Uluslararası E-İhracat Platformu WORLDEF tarafından, T.C Ticaret Bakanlığı ‘nın desteğiyle hayata geçirilen World Ecom Etkinliği WORLDEF Başkanı Ömer Nart’ın konuşmasıyla başladı. Ömer Nart “Etkinliğimize katılan firmaların global e-ticaret piyasasındaki toplam payları 150 milyar dolar civarında. 1500 katılımcı 3 gün boyunca işbirliği fırsatlarını değerlendirecek, 25 bin B2B görüşme yapılacak. Katılımcı sayısı seneye Antalya’da 5 bin olacak, 5 sene içinde 100 bine ulaşacak” dedi.

İlk global toplantı Ekim’de Londra’da

Geçen yıl World E-Commerce Forumu’nun 8.sini düzenlediklerini belirten Nart, 2022’de bu etkinliklerin globalleşeceğini açıkladı. İlk global toplantının 25-26 Ekim’de Londra’da yapılacağını söyleyen Ömer Nart, World E-Commerce Forum-Londra Global Meeting’ine yaklaşık 300 firma ve bin kişinin katılımını beklediklerini söyledi. WORLDEF Başkanı “Avrupa e-ticaret ekosisteminin bütün paydaşları bu etkinlikte buluşacak. Türkiye ve Birleşik Krallık’taki firmalara işbirliği fırsatı sunacak ve bölgenin en büyük e-ticaret ya da servis sağlayıcıları ile iş ortaklığı yapma imkanı sağlayacak bir etkinlik olacak. Avrupa’nın en büyük e-ticaret pazarı Birleşik Krallık’ta e-ticarete adım atmayı düşünen firmaların bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz.” dedi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETiD) Başkanı Emre Ekmekçi, “ETİD kurulduğunda Türkiye’deki e-ticaretin payı toplam ticaret içindeki payı 0,2 ve 0,3’lerdeydi, bu sene bu oran ortalama yüzde 16’lara kadar geldi. Türkiye’deki toplam ticaretin yüzde 16’sını yapan bir sektör haline geldik. Bu sektörün World E-Commerce Forum gibi paydaşlara ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Türkiye e-ticarette yükselen yıldız

Toplantıya video mesaj ile katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “Geçtiğimiz yıl küresel e-ticaret kullanıcı sayısı 3 milyarı aştı. Bu tüketicilerin harcamaları ise 4,9 trilyon dolar oldu. Ülkemizde son 5 yılda e-ticaret hacmi 4 katına çıktı. 2020 yılında 225 milyar TL’ye ulaşan toplam e-ticaret hacmimiz 2021 yılının ilk yarısında da süratle artmaya devam etti. Türkiye e-ticaretin yükselen yıldızı olacak. World Ecom Etkinliği gibi e-ticaret sistemine katkı sunan organizasyonları son derece önemsiyoruz.” dedi.

Açılışta Türkiye İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Bölüm Müdürü Hüsnü Mete Güneş, FedEx Başkan Yardımcısı Daniel Vines, Aras Kargo CEO’su Carsten Wallmann, CDEK CEO’su Sertalp Demirağ, Mirakl MEA Bölge Başkan Yardımcısı Franck Guellerin, ChannelAdvisor MENA Direktörü Hakan Aydemir, ShopiVerse CEO’su Orxan Isayev ve Prapazar Kurucu CEO’su Ferhat Akmermer de konuşma yaptı.

Avrupa e-ticaret devleri Londra’da buluşuyor

Açılış töreni sonrası WORLDEF Başkanı Ömer Nart, ChannelAdvisor MENA Direktörü Hakan Aydemir, ShopiVerse CEO’su Orxan Isayev ve Frugoo Direktörü Hakan Thyr basın toplantısı düzenledi ve Londra’da yapılacak etkinlikle ilgili detay verdi.

700 milyar sterlinlik pazar

WORLDEF Başkanı Ömer Nart,“Birleşik Krallık e-ticaret pazarı 700 milyar sterlin değerinde çok büyük bir pazar, Türk e-ticaret firmalarının bu pazardan aldığı payı artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında söz alan ShopiVerse CEO’su Orxan Isayev “Türkiye’de üretilmiş kaliteli, markalı ürünlerimizi İngiltere üzerinden ilerleyerek Avrupa pazarına da açmak istiyoruz.” dedi. Frugoo Direktörü Hakan Thyr, “Londra’daki etkinliğin Fransa ve Almanya’da büyük yankıları olacağını düşünüyoruz.” derken, Channel Advisor MENA Direktörü Hakan Aydemir “Londra’daki bu buluşmada amaç sadece Türk markalarını Avrupa’ya getirmek değil; oradaki müşterilerimize de Türkiye’nin kapılarını açmak.” dedi, etkinliğin Almanya’da da yapılması talep ettiklerini ifade etti.

35 ülkeden 900’den fazla şirketin Antalya buluşması

Antalya Pine Beach Belek Otel’de düzenlenen World Ecom Etkinliği’ne 35 ülkeden 900 şirket katılıyor. Türkiye İş Bankası’nın ana iş ortağı olarak yer aldığı etkinlikte Mirakl, Channel Advisor, Cdek, UPS, Aras Kargo, Prapazar ve Shopiverse Diamond sponsor olarak yer alıyor. EtkinlikteAmerika’nın en büyük pazaryeri olan Wayfair’den Çin’in e-ticaret devi AliExpress’e, Almanya’da Zalando’dan, Polonya’nın dev pazaryeri Allegro’ya, kadar pek çok e-ticaret şirketinin yanı sıra; kargo, teknoloji ve dijital pazarlama şirketlerinin de aralarında bulunduğu servis sağlayıcılar hazır bulunuyor.