e-ticaret yapan işletme sayısında büyük artış

Elektronik Ticaret Derneği Genel Sekreteri Enes Bahadır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi Türkiye'de 50 bin civarında olan e-ticaret yapan işletme sayısının 6 kat artarak 320 bine ulaştığını belirtti.

Bahadır, Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'ne katılmak üzere geldiği Konya'da, AA muhabirine, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Derneğin, Türkiye'deki e-ticaret ekosisteminin daha nitelikli hale gelmesi için çalıştığını anlatan Bahadır, e-ticaret satıcılarının profesyonelleşmesi ve kalifiye personel yetiştirmek için odalarla iş birliği yaptıklarını aktardı.

Bahadır, tüketicilerin e-ticaret konusunda bilinçlendirilmesi ve güvenli ticaret konusunda faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti.

Türkiye'de e-ticaret ekosisteminin son yıllarda büyük ivme kazandığına işaret eden Bahadır, şöyle konuştu:

"Pandemi ülkemizde olduğu gibi dünyada da büyük değişimlere yol açtı. E-ticaretin ivmesi hızla artıyor. Sektörde 4-5 yılda beklenen büyüme, birkaç ay içerisinde gerçekleşti. Pandemi öncesi ülkemizde 50 bin civarında olan e-ticaret yapan işletme sayısı pandemiden sonra 320 bine ulaştı. Satıcılar tarafında 6 kat büyüme görüyoruz. Pandemide daha önce e-ticaret yapılmamış 5 milyon kredi kartından alışveriş yapıldı. 'Kesinlikte internetten alışveriş yapmam' diyen 5 milyon vatandaşın kredi kartı online işlemlerde kullanıldı. Bu çok ciddi bir rakam. E-ticaretin toplam pazar büyüklüğünün yıl sonuna kadar 300 milyar liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla büyük bir para, girişimciler de bu ekonomide yer almak istiyor."

İnternetten en çok alışveriş yapılan iller

Girişimcilerin e-ticarete olan ilgisinin çok fazla olduğuna dikkati çeken Bahadır, şunları kaydetti:

"Sektörlere bakıldığında e-ticarette en çok işlem gören sıralamasında beyaz eşya ve küçük ev aletleri birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada moda-tekstil, üçünü sırada da elektronik eşyalar, bilgisayar ve cep telefonları satış işlemleri yer alıyor. Gıda ve süpermarket alışveriş harcamalarında çok büyük artış var. Özellikle kapanma dönemlerinde bu alanda harcamalar yapıldı. İl sıralamalarında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya'yı görüyoruz. Bu konuda istatistikleri, derneğin çatısı altında takip ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye'de e-ticaretin daha nitelikli hale gelmesini sağlayacak çalışmalar yapmak."