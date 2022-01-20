e-ticarette hızlı teslimatın yükselişi devam ediyor

Çevrim içi alışverişlerin teslimatında 2017 yılında ortalama süre 5 günken, bugün bu süre yeni nesil hızlı teslimat teknolojileri ile ortalama 2 güne kadar indi.

PackUpp Kurucu Ortağı ve Operasyonlardan Sorumlu Yöneticisi (COO) Rıdvan Göçemen, "PackUpp olarak pandemi öncesinde de tüketicinin hızlı teslimat konusundaki talebini görerek sektöre yeni nesil teknolojik teslimat şirketi olarak giriş yaptık. Hızlı yükselişimizi pandemi döneminde sürdürdük." ifadesini kullandı.

PackUpp'tan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde yüzde 30’ları aşan büyümesini ikiye katlayan e-ticaret sektörü 2021 yılını 400 milyar liralık rekor rakamla kapattı.

Yükselişte tüketicinin e-ticarete artan güveni kadar hızın da oldukça fazla etkisi var. Sektörel araştırmalara göre tüketiciler fiziksel alışveriş için endişe ediyor. Online alışverişlerin teslimatında 2017 yılında ortalama süre 5 günken, bugün bu süre yeni nesil hızlı teslimat teknolojileri ile ortalama 2 güne kadar indi.

"Hız ve teslimatta hizmet kalitesi en önemli kriter oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PackUpp Kurucu Ortağı ve Operasyonlardan Sorumlu Yöneticisi (COO) Rıdvan Göçemen, değişen tüketici taleplerini karşılamak için firmaların hızı ve hizmet kalitesini önceliklerine aldıklarını belirtti.

Tüketicinin satın alma kararını, fiyattan sonra etkileyen en önemli iki kriterin ürünlerin kısa sürede tüketiciye ulaşması ile teslimatta edinilen müşteri memnuniyeti olduğunu aktaran Göçemen, "Evde kaldıkları dönemde online alışveriş yapan tüketiciler için ertesi gün ya da aynı gün teslimat hizmeti, bir ürünün birden fazla sitede bulunduğunda alışveriş yapılacak e-ticaret sitesinin tercih edilmesinde en önemli kriter oldu. Teslimatta hızı sağlayamayan şirketler, salgın döneminde anlık yükseliş yaşasa da müşteri memnuniyeti sağlanmadığında pazardaki payını zaman içinde kaybediyor. Müşteri artık sadece ürünü değil, ürünle birlikte mükemmel ve dijital bir teslimat deneyimi istiyor." ifadelerini kullandı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) açıkladığı verilere değinen Göçemen, şunları kaydetti:

"PackUpp olarak üyesi olduğumuz sektördeki en saygın derneklerden ETİD verileri de bu trendi doğruluyor. Koronavirüs salgınının da etkisiyle, 2020 yılında online alışveriş harcamaları geçen yıla göre yüzde 85 büyüdü. Sipariş başına ortalama ürün sayısı ise yüzde 60 arttı. ETİD tarafından açıklanan son verilerde ise 2021 yılında online alışveriş harcamaları 400 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştı. e-ticaret sektörünün 2022 hedefi ise yüzde 40 büyüme ile 560 milyar lira. Salgının etkisinin devam edeceği 2022 yılında sadece ürün değil teslimat noktasında da kriterler yeniden belirlendi."

"3 haneli büyüyen sektörler var"

Rıdvan Göçemen, Ticaret Bakanlığı verilerine göre tüm sektörlerde hızlı bir büyüme yaşandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Giyim, ayakkabı ve aksesuarda yüzde 39, elektronik eşyada yüzde 56, yeme-içmede yüzde 62, mobilya ve dekorasyonda yüzde 104 ve gıda-süpermarket harcamalarında yüzde 279’luk artış olduğunu görüyoruz. Biz de tüm online satış yapılan sektörlerde hızlı teslimat hizmeti sağlıyor, dağıtım sürecinde kendi yazılım ve algoritmalarımızla teslimatta 3 farklı seçenek sunuyoruz. E-ticaret firmalarına Sonraki-Gün, Aynı-Gün ve 3 Saatte Ekspres teslimat olmak üzere farklı teslimat imkanları sağlıyoruz. Böylece bir firmanın ihtiyaç duyacağı tüm teslimat ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz."

Teknoloji ve hizmet kalitesini hızla bir araya getirebilen şirketlerin tüketici sadakatini kazanmayı başardığına dikkati çeken Göçemen, PackUpp olarak salgın öncesinde tüketicinin hızlı teslimat konusundaki talebini görerek sektöre yeni nesil teknolojik teslimat şirketi olarak giriş yaptıklarını ifade etti.

Hızlı yükselişlerini salgın döneminde sürdürdüklerini aktaran Göçemen, "Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli yazılımımızla teslimat sürecinin tüm aşamalarını dijitalleştirdik ve tüketicinin bu ihtiyaçlarını yüzde 100’e yakın memnuniyet oranıyla karşılıyoruz. 2021 yılında Şikayetvar tarafından gerçekleştirilen Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Araştırması’nda bu yıl ilk kez açılan ‘Hızlı Teslimat’ kategorisinde 93.7 puanla tüm kargo ve kurye firmaları arasında açık ara farkla 1. olarak başarımızı da taçlandırdık." ifadelerini kullandı.

Göçemen, “Paketi Haritadan Canlı İzleme” ve paket sahibi evde yoksa “Komşuma Bırak” seçeneği ile alıcının paketinin adresine yakın noktaya bırakılmasını sağlayarak süreci de şeffaflaştırdık. Teslimat sonrası “Puanlama ve Yorum Yapma” özellikleriyle de tüketicilerin aldıkları hizmeti değerlendirmesini ve yorumlamasını sağladık. E-ticaret teslimatında en iyi teknoloji, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini sunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.