E-Ticaret'te Öne Çıkması Beklenen 7 Trend

Birbiri ardına açılan ve büyüyen online pazar yerleri, ülkenin dört bir yanındaki yüzbinlerce KOBİ için can suyu oluyor.

Yüksek enflasyon döneminde tüketiciler, masraflarında önemli oranda kısıntıya giderek kendini korumaya çalışıyor. Bu dönemde ekonominin merkezindeki KOBİ’ler de bir yandan özsermayelerini korumaya, diğer yandan faaliyet gösterdikleri sektörlerde ayakta durmaya ve mümkün olduğunca büyümeye odaklanmış durumda.

Pandemi ile birlikte Türkiye’de hızla gelişen e-ticaret, bu dönemde KOBİ’lerin en büyük kurtarıcısı haline geldi. Birbiri ardına açılan ve büyüyen online pazar yerleri, ülkenin dört bir yanındaki yüzbinlerce KOBİ için can suyu oluyor. Öte yandan e-ticaret deneyimi olmayan ya da sınırlı olan KOBİ’lerin online pazar yerlerini efektif kullanabilmesi için doğru adımları atması da büyük önem taşıyor.

2019 yılını 190 milyar TL hacim ile kapatan e-ticaret sektörü 2020 yılında yüzde 65 büyüyerek ve 250 milyar TL’ye ulaşmıştı. Bu rakamın 2021 yılında ise 400 milyarı geçtiği tahmin ediliyor. 2022 yılında da e-ticaret sektörünün en az yüzde 50 büyümeye ulaşması bekleniyor.

Pandemide e-ticaret alanında hiç deneyimi olmayan pek çok KOBİ işini e-ticarete taşımıştı. Hepsiburada, Gittigidiyor, n.11, Trendyol, Yemek Sepeti, Sahibinden gibi online pazar yerleri, bugün artık yüzbinlerce KOBİ için vazgeçilmez bir ticaret alanı oldu.

Bu platformlar aracılığıyla minimum maliyetle işini e-ticarete taşıyan KOBİ’ler Türkiye’nin dört bir yanına satış yapabildi. Tunceli, Erzincan, Malatya ve Kırklareli gibi şehirlerde bulunan KOBİ’ler Türkiye’ye açıldı.

Bu dönemde yerli online pazar yerleri, KOBİ’lerin zorlu süreci en az hasarla atlatabilmesi için pek çok destek adımları atıyorlar. Ücretsiz mağaza açma imkanından yeni ürün ve servislere kadar hem üreticilerin hem de tüketicilerin taleplerini karşılamaya çalışıyorlar.

Bu süreçte sosyal medya da KOBİ’ler için önemli bir platform oldu. Facebook, geçen yıl 30’dan fazla ülkede bulunan 30 bin küçük işletmeye yardımcı olmak için 100 milyon dolarlık bir hibe programı açıklarken, bu programın Türkiye ayağında KOBİ’lere 7 milyon TL değerinde hibe sunuldu.

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