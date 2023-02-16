EBRD, Türkiye için büyüme tahminini deprem nedeniyle düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye için 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce açıkladığı yüzde 3,5'lik 2023 büyüme tahminini yüzde 3'e düşürürken, afetlerin Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sını (GSYH) yüzde 1 kadar aşağı çekebileceğini belirtti.

Geçen hafta Pazartesi sabaha karşı ve öğlen saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13,4 milyon kişinin yaşadığı 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, açıklanan son bilgilere göre 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti.

Aylık raporunda EBRD, en çok finansman sağladığı ülke olan Türkiye'de önümüzdeki aylarda artması beklenen inşaat faaliyetlerinin altyapı ve tedarik zincirlerindeki tahribatın etkisini hafifleteceğini öngördü ve yüzde 1'lik GSYİH daralmasının "makul bir tahmin" olduğunu belirtti.

EBRD, Türkiye'nin giderek büyüyen dış finansman ihtiyaçlarının ve 2023 seçimlerine bağlı belirsizliklerin de ülke için ciddi ekonomik zafiyet oluşturduğunu ifade etti.

Raporda, "TL 2015'ten beri enflasyondan daha hızlı değer kaybederken ülkenin ihracatı da, masrafların ABD doları cinsinde düşük kalmasının desteğiyle arttı" ifadeleri yer aldı.