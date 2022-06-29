Eczacıbaşı’ndan sağlıkta stratejik satın alma

Eczacıbaşı, ABD’li öncü ilaç şirketlerinden Amgen’in sahip olduğu Gensenta’nın yüzde 99,96 hissesini 135 milyon dolara satın almak için anlaştı.

Eczacıbaşı, ABD’li öncü ilaç şirketlerinden Amgen’in sahip olduğu Gensenta’nın yüzde 99,96 hissesini 135 milyon dolara satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Eczacıbaşı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin "ilk modern" ilaç fabrikasını kuran şirket, 80. yılında sağlık alanında stratejik öneme sahip bir satın almaya imza attı.

Eczacıbaşı, gerçekleştirdiği Gensenta satın almasıyla Türkiye ve dış pazarlarda önemli oyuncu olma yolunda bir adım daha atacak. Satın alma işlemi, Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Gensenta satın almasıyla sağlık alanında önemli bir yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olmayı ilke edinen bir kuruluş olarak hem Türkiye hem de dış pazarlarda geniş ürün yelpazesi ve farklı tedavi alanlarındaki yenilikçi ilaçlarla faaliyetlerimizi artırmayı planlıyoruz. Bu satın alma ile ilaç ve biyobenzer ilaçların üretimi, ilaç hammaddesi üretimi ve sağlık alanında ihracat yetkinliklerini portföyümüze katarak, yerli üretimin gücü ile büyümeye devam ediyoruz."

Amgen tarafından verilen bilgide, Gensenta’nın satışına yönelik stratejik kararın ardından Türkiye’deki faaliyetlerin süreceği ve hastalara hizmet etmeye devam edileceği belirtildi.

Gensenta, sektörde 2 kez ihracat şampiyonu oldu

Gensenta, ilaç sektöründe Türkiye’nin en köklü şirketleri arasında yer alıyor. 1923 yılında laboratuvar olarak faaliyete başlayan, 1957’den itibaren Mustafa Nevzat İlaç olarak sektörde birçok ilki gerçekleştiren şirket, 2012 yılında dünyanın önce biyoteknoloji şirketlerinden ABD’li Amgen tarafından satın alındı. Şirketin ismi, 2020 yılında Gensenta olarak değişti.

Farklı ülkelere ihracat yapan Gensenta, geçen yıllarda sektörde 2 kez ihracat şampiyonu oldu. 2021 sonu itibarıyla gelirlerinin yüzde 47’sini ihracat ile gerçekleştiren Gensenta, Eczacıbaşı Topluluğu’nun ihracat ve uluslararası büyüme stratejisine sağlık alanında da önemli bir katkı sağlayacak.

Yaklaşık 800 kişilik uzman kadrosu ve modern tesisleriyle Türkiye'nin "en önemli" mamul ilaç ve ilaç hammaddesi üreticileri arasında yer alan Gensenta, Türkiye’nin ve bölgenin liyofilize flakon üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunuyor. Gensenta Hammadde Üretim Tesisleri'ndeki penisilin grubu, Etodolak ve diğer ilaç etken maddeleri üretiliyor.

Eczacıbaşı, sağlık alanında Gensenta satın alma anlaşmasıyla modern teknoloji ile üretilen ilaçları, yeni ve kapsamlı çözümleri hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok ülkede toplum sağlığının hizmetine sunmaya devam edecek.

Eczacıbaşı’nın bütünsel sağlık yaklaşımının en önemli halkalarından Eczacıbaşı-Monrol de, AB-GMP kalitesiyle üretilen yüksek kalitede radyofarmasötiklerin yanı sıra, hedefe yönelik tedavi ürünleri ile birlikte nükleer tıp alanındaki uzmanlığını onkoloji alanına taşımayı hedefliyor. Eczacıbaşı-Monrol’ün ürünleri, dünyanın en saygın kanser merkezlerinde yenilikçi tedavi yöntemleri için klinik çalışmalarda kullanılıyor.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama ise, seçilmiş yeni alanlara açılma stratejileri çerçevesinde çalışmalarına ve toplum sağlığına yönelik ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.