Eda Zamanpur'un sergisi 26 Mart’a kadar devam ediyor

Tasarımcı, ressam, iç mimar Eda Zamanpur’un NFT sergisi Animal Babes 26 Mart’a kadar Hazal Özkan Art Gallery’de görülebilecek.

24.03.2022 10:52:000
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Eda Zamanpur'un sergisi 26 Mart’a kadar devam ediyor

Tasarımcı, ressam, iç mimar Eda Zamanpur’un NFT sergisi Animal Babes 26 Mart’a kadar Hazal Özkan Art Gallery’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sergiye katılan sanatseverler Animal Babes koleksiyonundan satın alarak bu anlamlı projeye destek verdiler. Lansmandan hemen sonra sergideki eserlerin satışının gerçekleşmesiyle Kalao.io üzerinde top seller’da birinci sıraya yükseldi.

Eda Zamanpur’un NFT sergisi Animal Babes Sky Meta Solutions ortaklığında ve Silk and Cashmere’in katkılarıyla gerçekleşen sergide LG OLED teknoloji sponsorluğunu üstleniyor.

“Geri verme kültürünü benimsemeliyiz”

Lansman ile satışlardan elde edilen gelirin yüzde 20’si TEV’in Üstün Başarı Sanat Burslarında kız öğrencilere bağışlandı. İlk yapılan bu bağış sayesinde bir üstün başarı öğrencinin yıllık desteği sağlanarak, ülkemizdeki gençlerin nitelikli eğitime ulaşması ve aydınlık yarınların mimarları olmaları için katkı sağlandı.

Kalao.io üzerinde satışı devam eden Animal Babes Koleksiyonu’ndan elde edilen gelirler ile TEV’e bağış devam edecek. Eda Zamanpur “toplumsal sorumluluğun bilinciyle çıktığımız bu yolda Animal Babes ve sonraki projelerimizde sürekli gelir kaynağı oluşturarak geri verme kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.


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