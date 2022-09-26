Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor. Bu makalede ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme işlemleri neler sorularının yanıtlarına bakıyoruz.

Ehliyet yenilemede son tarih yaklaştıkça internette de ehliyet yenileme sürecine ilişkin aramalar artıyor. Bu yazıda internette ehliyet yenilemeyle ilgili merak edilen soruların yanıtlarına bakıyoruz.

Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanışmıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci ise halen devam ediyor. Verilen sürede yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak ve bu durumun cezası da var. Ehliyet yenilemede son tarih yaklaştıkça internette ehliyet yenileme işlemlerine yönelik aramalar da artıyor. İşte soru ve cevaplarla ehliyet yenileme süreci...

Ehliyet Yenileme Son Tarih

Yeni tip ehliyet belgeleri 1 Ocak 2016'dan itibaren kullanılıyor. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Ehliyet yenileme için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek. Bu tarihten itibaren yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Ehliyet Geçerlilik Süresi Bitince Ne Olur?

Ehliyet geçerlilik süresi bittiğinde, eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.

Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek.

1- randevu.nvi.gov.tr sayfasına gidin ve 'Sürücü Belgesi' sekmesine tıklayın.





2- Gelen ekrandan kabul ediyorum sekmesine tıklayın.

3- İsim, soyisim, T.C. kimlik no, telefon bilgileri, doğum tarihinizi gün ay yıl şeklinde doldurun ve güvenlik kodunu yazın. Daha sonra devam et butonuna tıklayın.

4- Size uygun olan il ve ilçe seçeneklerini işaretleyerek ileri butonuna tıklayın.

5- İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin ve ileri butonuna tıklayın.

6- Tarih ve saat seçerek ileriye tıkayın.

7- Cep telefonunuza gönderilen onay kodunu girin ve ardından ileri butonuna basın.

Randevu işlemini bu adımlardan sonra tamamlamış olacaksınız. Randevu bilgileri ile ilgili detaylı bilgiler telefonunuza mesaj olarak gönderilecektir.

Randevu almak için başvururken İçişleri Bakanlığı şu hatırlatmaları da yapıyor:

* T.C.K.K, Pasaport ve Sürücü Belgesi başvurularınızı adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden yapma zorunluluğunuz yoktur. Başvurularınızı herhangi bir müdürlükten de yapabilirsiniz.

* Alınan randevuya gidilemeyecek durumlarda randevunuzu, randevu saatinizden en az yarım saat önce iptal ediniz. Aksi durumda aynı gün içerisinde (24 saat) ikinci bir randevu verilemez.

* Başvuru bedellerinin, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, anlaşmalı yerlere yatırılması gerekmektedir. Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir.

2022 Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip sürücü belgesi olanlar, 31 Aralık'a kadar belgelerini yenilemeleri durumunda 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyecek.

(Not: Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280 + 65 TL'dir. Toplamda 345 TL'ye denk geliyor)

31 Aralık'tan sonra yenileme ücreti ne kadar olacak?

Peki, ehliyet yenileme işlemini 31 Aralık 2022'den sonra yapanlar ne kadar ücret ödeyecek? İçişleri Bakanlığı bu konuda şu yanıtı veriyor:

"31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuran kişiler bu tarihe kadar geçerli olan 13 TL olan değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ile toplamda 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak". Bakanlığın açıklamasına göre söz konusu kişiler 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar, değerli kâğıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.

Ehliyet Yenileme Ücreti Nereye Yatırılır?

Başvurudan önce verilen değerli kağıt bedeli, vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresinden sanal POS uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması isteniyor. 2 lira olan vakıf payı ise vergi dairelerinden veya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmiyor.

Değerli kâğıt ve harç bedelleri;

• Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine,

Vakıf payı;

• Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde Ücret (TL)

* “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL

* “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde Ücret (TL)

* “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 65,00 TL

* “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 280,00 TL

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Peki, ehliyet yenileme için gerekli evraklar ne? Eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenler, bu belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek. Bakanlık internet sitesinden ehliyet yenileme için gerekli evrakları şöyle paylaşıyor:

* Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunan kişiler eski tip sürücü belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek.

* 13 TL olan değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ile birlikte toplamda 15 TL olan başvuru ücretinin başvurudan önce olan değerli kâğıt bedelini vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırması gerekiyor. (Vakıf payı olan 2 TL vergi dairelerinden ve ya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil ediliyor)

* Yetkili sağlık kuruluşlarından sürücü olur raporu gerekiyor. Sağlık raporları 2 sene geçerli olacak ve başvuruda bulunanlar bu raporları kullanabilecek.

* Ehliyet yenileme başvuru yapılacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekiyor. Sistemde adresi bulunan kişiler yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebiliyor.

* Ehliyet yenileme için son altı ay içerisinde biometrik fotoğraf çektirilmiş olması gerekiyor.

Not: Sürücü Belgesinin Kayıp/Çalıntı, Yıpranma, Kimlik Bilgilerinde Değişiklik vb. Nedenlerle Yenilenmesi İşleminde ise şu belgeler isteniyor.

* Kimlik belgesi

* Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

* Sürücü sağlık raporu

* Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı

* 1 adet biyometrik fotoğraf

* Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan

* Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Randevu saatinizden en az yarım saat önce müracaat merkezinde bulunmanız gerekiyor.

Geçici Sürücü Belgesi Verilecek

Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.

Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri kendileri ulaşana kadar geçen sürede nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araçlarını kullanabiliyor. Eski sürücü belgesini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen kişiler, başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlarını yılın son aylarına bırakmamaları isteniyor.







