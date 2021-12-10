Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı: Genç işsizlerde durum ne?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 0,2 puan azalışla yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 1,8 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı ekimde bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 20,1, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 33,4 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ekimde aylık bazda 180 bin kişi artarak 29 milyon 581 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı da 0,2 puanlık artışla yüzde 46,2 oldu.



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ekimde bir önceki aya kıyasla 180 bin kişi artarak 29 milyon 581 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 46,2'ye ulaştı.



Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 104 bin kişi artarak 33 milyon 297 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 52 oldu.



Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 33 bin kişi, hizmet sektöründe 211 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 58 bin kişi, inşaat sektöründe 4 bin kişi azaldı.



İstihdam edilenlerin yüzde 17'si tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ekimde bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 22,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak gerçekleşti.



Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri



Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı bu dönemde yıllık bazda 2,1 puan azalarak yüzde 10,7 oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 384 bin kişi azalarak 3 milyon 623 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 3,6 puan artarak yüzde 47,2 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 802 bin kişi artarak 30 milyon 217 bin kişiye ulaştı.



İş gücüne katılma oranı ekimde geçen yılın aynı ayına göre 3 puan artarak yüzde 52,9 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 418 bin kişi artarak 33 milyon 840 bin kişi olarak gerçekleşti.



Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre 2,3 puan azalışla yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.



Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ekimde geçen yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak yüzde 18,1 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2017-2021 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle: