Ekim ayında işsizlik yüzde 13,4 oldu

TÜİK, Ekim ayı işsizlik rakamını açıkladı. Buna göre Ekim'de işsiz sayısı 4 milyon 396 bin kişiye ulaştı.

10 OCAK, 20200
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Ekim ayında işsizlik yüzde 13,4 oldu

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 15,7 oldu.

İstihdam oranı yüzde 45,9 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık azalış ile yüzde 45,9 oldu.

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