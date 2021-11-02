Ekimde otomobil satışları sert düştü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde yüzde 40,1 azalarak 56.746 adet oldu. En büyük daralma yüzde 46,9 düşüşle otomobil segmentinde yaşandı.

2.11.2021 14:12:000
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Ekimde otomobil satışları sert düştü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde yüzde 40,1 azalarak 56.746 adet oldu. En büyük daralma yüzde 46,9 düşüşle otomobil segmentinde  yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40.512 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 11,7 azalarak 16.234 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,8 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 19,6 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,2 arttı.

Ocak-Ekim Dönemi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 614.891 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 2,2 oranında artarak 475.312 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 13,2 artarak 139.579 adede ulaştı.

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