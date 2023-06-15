Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Gaye Erkan ilk kez katıldı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

15.06.2023 10:37:320
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Gaye Erkan ilk kez katıldı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.

Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısında yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da yer aldı.

Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentilerin değerlendirileceği toplantıda ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıda yer aldı.

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