Ekonomide çifte açık riski

Ekonomi yönetimi, dövize olan aşırı talebi kesmek için aralık ayında faiz artırmak yerine kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasını getirdi. Buna göre kişi veya şirketlere, “Yeter ki döviz almayın veya elinizdeki dövizi TL’ye çevirin, döviz kuru TL faizden daha fazla artarsa aradaki farkı kamu size ödeyecek” deniyor. Bu arada tüketici enflasyonu yüzde 54’ü aştığı halde, TCMB politika faizini yüzde 14’te tutuyor. Kısaca kamu, tasarruf sahibinin kur riskini üstlenmiş oldu; ama TL tasarruflar enflasyon karşısında hızla değer kaybediyor.

Yılın başında döviz kurunu istikrara kavuşturan bu uygulama, şubat sonunda patlak veren Rusya -Ukrayna Savaşı nedeniyle zorlanmaya başladı. Çünkü savaşın etkisiyle enerji ve gıda fiyatları tüm dünyada artmaya başladı. Cari dengeye dayanan ekonomi programının en önemli çapası, yılın ilk çeyreğinde ortadan kalkmaya başladı. Pandemi kısıtlamaları ortadan kalkıyor, ancak Türkiye’nin bel bağladığı turizm geliri Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan olumsuz etkilenebilir.

Türkiye’nin 2022 yılı carı açığının 30-40 milyar dolar (milli gelirinin yüzde 5’i) gibi bir seviyeyi aşması durumunda, dünyada faizlerin arttığı bir dönemde döviz finansmanı bulmak zorlaşacak. Döviz kuru yükselirse kur korumalı mevduat nedeniyle bütçe açığı da artacak. Sonuç olarak Türkiye ekonomisi, 2022’de çifte açık sorunuyla karşı karşıya kalabilir...

* YAZININ TAMAMINI CAPİTAL NİSAN 2022 SAYISINDAN OKUYABİLİRSİNİZ



