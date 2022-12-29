Ekonomik güven arttı, tüketici güveni geriledi

Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 0,7 artarak 97,6 oldu. Tüketici güven endeksi ise aralıkta aylık bazda yüzde 1,3 azalışla 75,6'ya geriledi.

29.12.2022 10:44:250
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Ekonomik güven arttı, tüketici güveni geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi ile tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi kasımda 96,9 iken aralıkta yüzde 0,7 artarak 97,6 oldu. Tüketici güven endeksi ise aralıkta aylık bazda yüzde 1,3 azalışla 75,6'ya geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,3 artarak 101,6'ya çıktı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 yükselişle 120,1 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 yükselerek 127,5'e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 artarak 92,6'ya çıktı.

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