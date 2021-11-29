Ekonomik güven endeksi kasımda azaldı

Ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2 azalarak 99,3 oldu.

29.11.2021 10:30:000
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Ekonomik güven endeksi kasımda azaldı

Ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2 azalarak 99,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde 101,4 iken kasımda yüzde 2 azalarak 99,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre kasımda yüzde 7,3 azalarak 71,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 azalarak 119,4 oldu.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 artarak 112 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 artarak 93,6 değerini aldı.

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