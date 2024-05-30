Ekonomik güven endeksi mayısta 98'e indi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre; ekonomik güven endeksi, mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 98,2 oldu.

30.05.2024 10:18:570
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Ekonomik güven endeksi mayısta 98'e indi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda 99 olan endeks mayısta yüzde 0,8 azalışla 98,2 oldu.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,1 artarak 80,51'e çıktı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 azalarak 102,4'e geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 88,3 değerini aldı.

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