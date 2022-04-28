Ekonomik güven endeksi nisanda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, okul öncesi ekonomik güvenlik kurumu açıklanır.

Buna göre, endeks martta 95,7 iken nisanda yüzde 1,1 azalarak 94,7 düştü. Ekonomik güvendeki gerileme, gıda ve makara kesim (imalatlarındaki sanayisi) güvenindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güvenini Nisanda aylıkta yüzde 7 gerileyerek, siz3 alın.

Aynı zamanda reel kesim güveninden yüzde 0,5 azalışla 107,7'ye düştü. Hizmetten güven kazanmak 3 114,6, perakende ticaret sanayi güvenliğinden yüzde 2,9 yükselerek 119,4, inşaat 83,5 güvenden dede 3 kaplamala oldu.