Ekonomistlerden faiz tahmini

27 ekonomistin katıldığı PPK Beklenti Anketi sonuçlandı.

21.09.2020 14:42:000
Paylaş Tweet Paylaş
Ekonomistlerden faiz tahmini

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

23 ekonomist değişiklik beklemiyor 

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 23 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 9 olurken, beklentiler yüzde 8,25 ila yüzde 9,75 arasında yer aldı.

20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Otomotivde en iyi tasarımlar 27 Ekim’de açıklanacak

Otomotivde en iyi tasarımlar 27 Ekim’de açıklanacak

Moody's 8 Türk şirketinin notunu düşürdü

Moody's 8 Türk şirketinin notunu düşürdü

Moda'daki tarihi köşk satılıyor

Moda'daki tarihi köşk satılıyor

Yorum Yaz