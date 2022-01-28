Ekonomistlerden ocak ayı enflasyon tahmini: Aylık 10,09, yıllık 48,42

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 10,09 artmasını bekliyor.

28.01.2022 16:45:000
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Ekonomistlerden ocak ayı enflasyon tahmini: Aylık 10,09, yıllık 48,42

AA Finans’ın, TÜİK tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42’ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

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