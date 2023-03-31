Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentisi ne?

AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,86 artmasını bekliyor.

31.03.2023 10:22:240
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Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentisi ne?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor. Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,15 artış göstermişti.

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