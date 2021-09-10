Ekonomistlerin enflasyon beklenti anketinden ne çıktı?

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyor.

10.09.2021 15:31:000
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Ekonomistlerin enflasyon beklenti anketinden ne çıktı?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Eylül Pazartesi günü açıklanacak Temmuz 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin temmuz ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 16,9 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 8,4 ila yüzde 23,2 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, temmuz döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 14,2 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 23,9, aylık bazda yüzde 2,3 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 23,7 yükselmişti.

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