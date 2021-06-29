Ekonomiye güven haziranda arttı

Ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 5,6 artarak 97,8 değerine yükseldi.

29.06.2021 10:21:000
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Ekonomiye güven haziranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta 92,6 iken haziranda yüzde 5,6 artarak 97,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi mayısta geçen aya kıyasla yüzde 5,8 artarak 81,7, reel kesim güven endeksi yüzde 2,5 yükselerek 109,8, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 artışla 108,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 artarak 105,7 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 yükselerek 82,4 değerine ulaştı.

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