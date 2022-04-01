Elektriğe yeni zam: Bugünden itibaren geçerli

Ocak ayı zam şampiyonu elektrik oldu

1.04.2022 09:31:000
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Elektriğe yeni zam: Bugünden itibaren geçerli

Elektrikte sanayi abonelerinin 1 Nisan’dan itibaren geçerli olan tarifesine yaklaşık yüzde 20 zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı tarife tabloları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Sanayi aboneleri

Buna göre, alçak gerilim sanayi abonelerinin 1 Nisan’dan itibaren geçerli elektrik tarifesi yaklaşık yüzde 20 zamlandı. Bu aboneler için kilovatsaat başı elektrik fiyatı 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa yükseldi.

Mesken aboneleri

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 112,41 kuruştan 112,43 kuruşa, yüksek kademede 167,83 kuruştan 167,85 kuruşa çıktı.

Ticarethane aboneleri

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat başı fiyatı, 167,43 kuruştan 167,45 kuruşa, yüksek kademedeki kilovatsaat başı fiyat da 222,70 kuruştan 222,73 kuruşa yükseldi.

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