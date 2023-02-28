Elektrik üretimi azaldı, LPG ithalatı arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalışla 25 milyon 820 bin 853 megavatsaat oldu. Türkiye'nin LPG ithalatı, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 365 bin 495 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Aralık 2022'ye ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 27,4'ü ithal kömür santralleri, yüzde 25,5'i doğal gaz santralleri, yüzde 14,9'u linyit santralleri, yüzde 12,7'si barajlı hidroelektrik santralleri ve 10,2'si rüzgar santrallerinden sağlandı. Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalışla 25 milyon 820 bin 853 megavatsaat oldu. Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 6,8 azalarak 20 milyon 263 bin 527 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 45'i sanayi, yüzde 25,2'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 24,8'i mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatmanın payı yüzde 3, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 48 milyon 563 bin 259'a ulaştı. Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 4,1, tarımsal faaliyetler tüketicilerinin sayısında yüzde 3,6 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 17,5, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 14,2, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 4 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 3,1 artarak yaklaşık 95 bin 174 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 26,5'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,5'i barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 11,9'u rüzgar santralleri, yüzde 10,9'u ithal kömür santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

LPG ithalatı Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 48,6 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Aralık 2022'ye ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Rusya, Nijerya, Kazakistan, Romanya, Norveç oldu. LPG ithalatı 2022 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 365 bin 495 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 30,1 artarak 34 bin 810 tona yükseldi. İhracat Lübnan, Bulgaristan, İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Seyşeller, Marshall Adaları, Romanya ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 8 ülke ve bölgeye yapıldı. LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 10,8 azalarak 76 bin 971 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 356 bin 948 ton olarak hesaplandı. Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 75 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,7 ile tüplü LPG ve yüzde 11,3 ile dökme LPG izledi.