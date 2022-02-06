Elektrikli araç şarj istasyonları için ihale yapılacak

Burulaş Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa sınırları içerisindeki 6 farklı lokasyonda Elektrikli Araç Şarj İstasyonu kurulması ve işletilmesi işini ihale edecek.

İlan.gov.tr’de yer alana ilana göre ihale, kapalı teklif ve akabinde artırım usulü ile yapılacak. İhale ve son teklif sunma tarihi 24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 11.00 olarak belirlendi. İhale Burulaş Akademi Eğitim Salonunda yapılacak.

İlan detaylarında şu bilgiler yer aldı:

• Niteliği, türü ve miktarı: İdare’ nin, kendi tesislerinde kurulumuna izin verdiği lokasyonlarda Yükleniciye ait Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının kurulması ve işletilmesi işini kapsamaktadır.

• Yapılacağı yer: İdarenin, Bursa İli sınırları içerisinde, aşağıda belirtilen 6 farklı lokasyonunda yapılacaktır.

Teknopark Otopark alanı 2 X 22 KW – AC

Osmangazi Metro istasyon çıkışı otopark alanı 1 X 22 KW – AC

Güzelyalı –İdo otopark alanı 1 X 22 KW – AC

Mudanya – eski Tekel otopark alanı 1 X 22 KW – AC

Uludağ Karkay 1 otopark alanı 1 X 22 KW – AC

Mudanya – Montaina otel karşısı otopark alanı 1 X 22 KW – AC

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