Elektrikli araçlar için Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

6.09.2022 09:26:000
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Elektrikli araçlar için Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde değişiklik

Elektrikli araç kullanıcılarına yönelik şarj ağı işletmecilerinin ağlarına yeni bir istasyon eklemek istemesi halinde gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, en geç 31 Temmuz 2023 tarihine kadar EPDK'ye sunulması gerekecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şarj ağının genişletilmesi ve daraltılmasına ilişkin madde uyarınca şarj ağı işletmecisi tarafından ağa istasyon ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31 Temmuz 2023 tarihine kadar EPDK'ye sunulması zorunlu olacak.

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