Elektrikli araçlarda ÖTV güncellemesi sonrası yeni fiyatlar

Elektrikli araçlarda ÖTV matrahı düzenlemesinin ardından bazı araçların fiyatının değişmesi beklenirken, bazı araçlarda bir fiyat düzenlemesi beklenmiyor.

Elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemenin ardından bazı araçların fiyatının değişmesi beklenirken bazı araçlarda bir fiyat düzenlemesi beklenmiyor. Elektrikli araçlarda matrah güncellemesi sonrası hangi araç ne kadar olacak?

Audi RS e-tron GT Quattro: 3 milyon 216 bin TL

Motor gücü 160kw’dan büyük olduğu için ve vergi öncesi fiyatı 1 milyon 350 binin üzerinde 3 bin 216 bin TL olduğu için yine yüzde 60’lık matrah dilimine girecek. Aracın atrah dilimi değişmediği için fiyatında da bir değişme olması beklenmiyor.

Yüzde 60'lık matrah diliminde kalmaya devam eden diğer modeller

Audi E-Tron 55 Quattro Advanced: 3 milyon 167 bin 967 TL

Audi E-Tron 55 Quattro S Line: 3 milyon 217 bin 244 TL

BMW eDrive40: 3 milyon 50 bin 400 TL

BMW i4 M50: 3 milyon 951 bin 600

BMW i7 xDrive60 Sedan Pure Excellence: 7 milyon 219 bin700

BMW i7 xDrive60 Sedan M Excellence: 7 milyon 421 bin 200

Hyundai Ioniq 5: 1 milyon 828 bin

Mercedes-Benz 400 4 Matric Electric Art: 3 milyon 233 bin 500 TL

Mercedes-Benz EQ 53 4Matic AMG Performance: 4 milyon 887 bin 500 TL

Jaguar I-pace EV 400: 3 milyon 44 bin 902 TL

KIA EV6 GT Line: 2 milyon 680 bin TL

Citroen e-C4: 934 bin 600 TL

Motor gücü 100kw olan Citroen e C4'ün motor gücü 160Kw'nın altında ve vergi öncesi değeri 700 bin TL'nin üstünde olduğu için araç yüzde 40'lık matrah diliminde bulunuyordu. Yeni düzenleme ile ise yüzde 10'luk dilime girmiş oldu. Böylece eski fiyatı 1 milyon 188 bin TL olan aracın yeni fiyatı 934 bin 600 TL oldu.

Matrah dilimi yüzde 40'dan yüzde 10'a düşen diğer araçların güncel fiyatlarının şöyle olması bekleniyor:

Hyundai Kona Progressive: Eski fiyat:1 milyon 372 bin 500 TL. Yeni fiyat: 1 milyon 78 bin 393 TL.

Peugeot e-2008 50 kWh GT: Eski fiyat: 1 milyon 275 bin TL. Yani fiyat: 1 milyon bin 768 TL

OPEL Mokka E 50kWh Ultimate: Eski fiyat:1 milyon 299 bin 900 TL. Yeni fiyat: 966 bin 350 TL

Volvo XC40 Recharge:





Aracın matrah güncellemesi öncesi fiyatı 1 milyon 870 bin TL idi. Motor gücü 160 Kw'nin altında olan aracın vergi öncesi fiyatı 1 milyon 350 bin TL'nin altında. Düzenleme sonrası yüzde 60'lık matrah dilimine giren aracın matrah dilimi yüzde 50 olarak değişti. Volvo XC40'ın yeni fiyatının 1 milyon 750 bin olması bekleniyor.

Matrah dilimi yüzde 50'den yüzde 60'a düşen diğer araçların güncel fiyatlarının şöyle olması bekleniyor:

Mercedes Benz B350 4Matic: Eski fiyat:2 milyon 268 bin 500 TL. Yeni fiyat:2 milyon 126 bin 719 TL

KIA EV6 4x2 Long Range Prestige: Eski fiyat:2 milyon 395 bin TL. Yeni fiyat: 2 milyon 245 bin 313 TL.