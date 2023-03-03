Elektrikli otomobillere ÖTV matrah düzenlemesi

Elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, elektrik motorlu araçların matrah limitleri arttırıldı.

3.03.2023 09:41:560
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Elektrikli otomobillere ÖTV matrah düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Elektrikli Araçlarda Özel Tüketim Vergisi Matrahı Düzenlemesi' ile elektrik motorlu araçların matrah limitleri arttırıldı.

Karara göre, motor gücü 160 kilovatı aşmayan ve vergi oranı yüzde 10 ila 40 arasında değişen araçlarda matrah 700 bin TL'de 1,25 milyon çıkarıldı.

Motor gücü 160 kilovatı aşan ve vergi oranı yüzde 50 ila 60 arasında değişen elektrikli araçlarda ise matrah 750 bin TL'den 1,35 milyon TL'ye yükseltildi.

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Elektrikli otomobillere ÖTV matrah düzenlemesi

Elektrikli otomobillere ÖTV matrah düzenlemesi

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