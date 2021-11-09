Elitler kulübünün yeni üyesi Alphabet oldu

Google’ın sahibi Alphabet, sonunda elit kulübü olarak bilinen ve piyasa değeri 2 trilyon doları geçen şirketlerin arasına katıldı.

Google’ın sahibi Alphabet’in piyasa değeri 2 trilyon doları aşarak Apple ve Microsoft’un bulunduğu elitler kulübüne girdi. Üçüncü çeyrek bilançosuna göre, Alphabet’in net kârı yüzde 68,4 artış kaydetmişti.

Google’ın sahibi Alphabet, sonunda elit kulübü olarak bilinen ve piyasa değeri 2 trilyon doları geçen şirketlerin arasına katıldı. Alphabet’in gün içi işlemlerde piyasa değerinin 2 trilyon doları geçmesiyle şirket Apple ve Microsoft’un bulunduğu 2 trilyon dolar kulübünde yerini aldı. Bu teknoloji şirketlerinin yanında Suudi Aramco’nun değeri de 2 trilyon doları aşıyor. Bloomberg HT’nin haberine göre, Alphabet’in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 65,1 milyar dolara çıkmıştı. Şirket, 2020’nin aynı döneminde 46,2 milyar dolar gelir açıklamıştı. Arama devinin ana kuruluşu, 14 yılın en yüksek çeyreklik gelir artışını kaydetti.

Alphabet’in net kârı da üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 68,4 artışla 18,9 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 11,2 milyar dolar net kar elde etmişti.