Elon Musk: 2 yıl Tesla hissesi satmayacağım

Musk, ekonominin 2023'te "ciddi bir durgunluk" içinde olacağını ve büyük bilet ürünlerine olan talebin daha düşük olacağını öngördüğünü söyledi.

Tesla CEO'su Elon Musk Perşembe günü yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıl daha fazla Tesla hissesi satmayacağını söyledi. Bir Twitter Spaces sesli sohbetinde konuşan Musk, ekonominin 2023'te "ciddi bir durgunluk" içinde olacağını ve büyük bilet ürünlerine olan talebin daha düşük olacağını öngördüğünü söyledi.

Musk’un açıklamaları Perşembe günü elektrikli arabalara olan talebin yumuşamasıyla ilgili endişelerin artması, Musk'ın Twitter ve hisse senedi satışlarıyla dikkatini dağıtması nedeniyle Tesla hisse senedi satışlarının derinleşmesinin ardından geldi.

Musk, "Muhtemelen bundan iki yıl sonrasına kadar hisse senedi satmayacağım. Hiçbir koşulda kesinlikle gelecek yıl ve muhtemelen ondan sonraki yıl da olmayacak" dedi. Tesla'nın hisseleri, normal işlem saatlerindeki yüzde 8,9'luk düşüşün ardından Perşembe günü mesai sonrası işlemlerde yüzde 3 artışla 129,23 dolara yükseldi.

Musk daha önce Tesla hisselerini satmama sözü vermişti ve ardından satmıştı. Geçen hafta Musk, geçen yılın sonlarından bu yana toplam satışını 40 milyar dolara yaklaştıran 3,6 milyar dolarlık hisse senedi satışı daha açıkladı ve şirketin hisseleri iki yılın en düşük seviyelerinde seyrederken yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.







