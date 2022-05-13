Elon Musk açıkladı: Twitter anlaşması neden askıya alındı?

Elon Musk, Twitter’da yaptığı açıklamada platformda kaç tane sahte hesap olduğu hakkında daha fazla bilgi alana kadar Twitter anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Elon Musk, Twitter anlaşmasının “Spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların %5’inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle” geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Duyuru sonrası şirketin piyasa değeri yüzde 13 düştü.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter’da yaptığı açıklamada platformda kaç tane sahte hesap olduğu hakkında daha fazla bilgi alana kadar Twitter anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Açıklamanın ardından vadeli piyasada Twitter hisseleri sert düştü. Nisan sonunda yılın en yüksek seviyesini test etmesinden bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Hisse senedi fiyatlarındaki bu değişiklik, sosyal medya şirketinin piyasa değerinde 9 milyar dolardan fazla bir düşüş anlamına geliyor.

DÜN ARADA 9 MİLYAR DOLARLIK FARK OLUŞMUŞTU

Twitter hisseleri, perşembe günü Elon Musk’ın 54.20 dolarlık satın alma fiyatının oldukça altında bir rakamla yaklaşık 46 dolara düşmüştü. Satış, Twitter’ın değerlendiği yer ile Musk’ın ödemeyi kabul ettiği miktar arasında 9 milyar dolarlık bir boşluk yaratmıştı.

Enflasyonist baskılar genel olarak teknoloji pazarını olumsuz etkilemiş durumda.

Son haberden önce CNBC’nin twitter hisselerinin düşmesine ilişkin haberinde şu yorumlar yer almıştı:

Elon Musk Twitter’ı satın alma süreci devam ederken sosyal medya şirketinin hisseleri düşüyor ve bu da yatırımcılar arasında anlaşmanın bitiş çizgisine ulaşmayacağına dair bazı endişelere yol açıyor.

Twitter, Nisan sonunda yılın en yüksek seviyesine ulaştığından bu yana yaklaşık %13 düştü. Perşembe günü piyasa kapanışı itibariyle hisse, Musk’ın 27 Nisan’da ödemeyi kabul ettiği 54.20 doların oldukça altında 45.08 dolardan işlem gördü. Fark, piyasa değerinde 9 milyar dolardan fazla.

Twitter yönetim kurulu satın almayı onaylasa da anlaşmanın tamamlanması aylar alabilir ve bunun olacağının garantisi yok. Musk, vazgeçmeyi seçerse 1 milyar dolarlık bir ayrılık ücreti ödemek zorunda kalacak. Tesla CEO’su 220 milyar dolardan fazla değere sahip.

Evercore ISI analisti Mark Mahaney “Piyasa, düzenleyici zorluklar nedeniyle anlaşmanın gerçekleşeceği konusunda daha az güven duyuyor’’ dedi ve bunun hisse senedi hareketinin “çok hızlı bir yorumu” olduğunu ekledi.

Wedbush Securities analisti Dan Ives, Musk ile yapılan anlaşmanın tamamlanma olasılığının %90 veya daha fazla olduğunu tahmin ediyor, ancak hisse üzerinde baskıya katkıda bulunan üç şey görüyor. Birincisi, Twitter hisseleri, halka açık bir şirket olarak kalması durumunda yalnızca 20 dolarla değerlenecekti. İkincisi, düzenleyici konuların anlaşmaya gölge düşürdüğünü söyledi. Son olarak, Ives, Musk’ın kısmen Tesla hisselerinden yararlanarak satın almayı finanse etmesinin daha büyük risk ve belirsizlik oluşturduğunu söyledi.