Elon Musk, bu yıl ne kadar vergi ödeyeceğini açıkladı

TESLA CEO’su Elon Musk, twitter’da paylaştığı mesajda bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini söyledi.

TESLA CEO’su Elon Musk, twitter’da paylaştığı mesajda bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini söyledi. Musk, mesajında “Merak edenler için bu yıl 11 milyar doların üzerinde vergi ödeyeceğim” dedi.

Hafta başında Demokrat Senatör Elizabeth Warren ile Musk arasında polemik yaşanmıştı. Warren, Musk’ın Time dergisinin kendisini “yılın kişisi” olarak seçmesinin ardından, vergi eleştirisi getirmişti.

Musk ise “Bu yıl tarihteki herhangi bir Amerikalıdan daha fazla vergi ödeyeceğini” söyleyerek yanıt vermişti.

Musk şu an dünyanın en zengin insanı ve şirketi Tesla yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde. Musk, son birkaç hafta içinde yaklaşık 14 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.