Elon Musk CEO arıyor: İstediği özellik ne?

ABD basınında Elon Musk'ın aktif olarak yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair haberler çıkmıştı.

21.12.2022 09:59:180
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Elon Musk CEO arıyor: İstediği özellik ne?

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini belirtti. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim." ifadesini kullandı.

Elon Musk, pazar günü Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti. Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu. ABD basınında ise Elon Musk'ın aktif olarak yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair haberler çıkmıştı.


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