Elon Musk hisse satışına devam ediyor

Musk, 6 Kasım’da Twitter’da takipçilerine hissesinin %10’unu satıp satmaması konusunda bir anket düzenlemiş ve evet yanıtı almıştı.

29.12.2021 11:35:000
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Elon Musk hisse satışına devam ediyor

Tesla CEO’su dünyanın en zengin insanı Elon Musk hisse satışlarına devam ediyor. Ünlü milyarder 1,02 milyar dolara 934.000’den fazla hisse sattı.

Musk, 6 Kasım’da Twitter’da takipçilerine hissesinin %10’unu satıp satmaması konusunda bir anket düzenlemiş ve evet yanıtı almıştı.

Musk geçen haftaki tweetinde “toplam hisse satışının neredeyse yüzde 10’a yaklaştığını ve payının azaltılmasının neredeyse tamamlandığını” belirtmişti.

Tesla CEO’su, en az 11 milyar dolar tutarında olacağını tahmin ettiği vergi faturasını ödemek için kısmen hisse sattığını söylemişti. Bu yıl Tesla hisseleri %54′ten fazla artarak Musk’ı dünyanın en zengin insanı yaptı. Forbes’un tahminlerine göre, serveti şu anda 275 milyar doların üzerinde. CNBC’in haberine göre bazı tahminlerde Musk’ın yaklaşık 17 milyon hisse hedefine ulaşmak için satması gereken bir milyondan fazla hisse olduğu belirtiliyor. Tesla, bu hedefe ulaşmak için satmayı planladığı toplam tutar hakkında yorum veya daha fazla bilgi talebine yanıt vermedi.

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