Elon Musk 'TruthGPT' ile yapay zeka yarışına katılıyor

Musk, "TruthGPT" ismini verdiği platformla "maksimum gerçeği arayacağını" vurgulayarak geç başladığını ancak bu alanda bir seçenek olmaya çalışacağını bildirdi.

19.04.2023 09:28:310
Paylaş Tweet Paylaş
Elon Musk 'TruthGPT' ile yapay zeka yarışına katılıyor

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın üst yöneticisi Elon Musk, Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotlarına meydan okumak amacıyla "TruthGPT" adını verdiği bir platformu başlatacağını açıkladı.

Musk, Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda, kar amaçlı bir kuruluş olan Microsoft ile işbirliği yapması dolayısıyla ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ı eleştirdi. OpenAI'ı "yapay zekayı yalan söylemesi için eğitmekle" suçlayan Musk, Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in de yapay zeka güvenliğini ciddiye almadığını iddia etti.

Musk, "TruthGPT" ismini verdiği platformla "maksimum gerçeği arayacağını" vurgulayarak geç başladığını ancak bu alanda bir seçenek olmaya çalışacağını bildirdi.

Yapay zekada rekabet artıyor

Microsoft, yapay zeka atılımlarını hızlandırmak için, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile ortaklık yapmıştı. Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise şubatta ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" ismini verdiği yeni teknolojisini tanıtmıştı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon da geçen hafta, diğer şirketlerin kendi sohbet robotlarını ve yapay zeka destekli ürünler oluşturma hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni teknolojilerini duyurmuştu.

Kar amacı gütmeyen Future of Life Institute'un geçen ay yayımladığı ve aralarında Musk'ın da olduğu 1000'den fazla kişinin imzaladığı açık mektupta, yapay zeka robot tasarımları için ortak güvenlik protokolleri geliştirilene ve bağımsız uzmanlarca uygulanıp denetimi yapılana kadar ileri yapay zeka robotlarının geliştirilmesine ara verilmesi talep edilmişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Altının kilogramı 1 milyon 332 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 332 bin 500 liraya yükseldi

KONUTDER yönetimi değişti

KONUTDER yönetimi değişti

Aynı anda birden fazla sosyal sorumluluk : Rekor Akbank'ta

Aynı anda birden fazla sosyal sorumluluk : Rekor Akbank'ta

Goldman Sachs ve Bank of America bilanço açıkladı

Goldman Sachs ve Bank of America bilanço açıkladı

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te

Rusya dijital rublenin pilot kullanımına hazır

Rusya dijital rublenin pilot kullanımına hazır

Yorum Yaz